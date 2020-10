​Hernán Pérez, sobre el Deportivo: “Creo que van a venir con dos delanteros y a por nosotros. Eso nos tiene que poner las orejas hacia arriba y dar nuestra mejor versión”

El entrenador de Unionistas, Hernán Pérez, se muestra preparado para la visita del Deportivo. El técnico asturiano es ambicioso y jugará sus cartas para derrotar al ‘coco’ del grupo. Hernán Pérez cuenta con Javi Navas, ya recuperado, pero mantiene la duda de Manu Viana.

Rival. “Yo creo que todavía no han cogido el pulso a la categoría. Estamos hablando de un club que no pinta nada en la categoría y tiene que estar uno o dos por encima”.

Césped de hierba artificial. “Puede ser. Está claro que no es la mejor superficie para jugar y eso que nuestro campo tiene buenas dimensiones y buen césped. Tampoco tenemos mucha ventaja porque solo hemos jugado uno de Liga en el Reina”.

Intensidad. “Solo te puedo hablar de Unionistas. Vamos a intentar salir cada campo a ganar. Hay tres puntos el domingo y vamos a tratar de conseguirlo. Supongo que ellos también vendrán a ganar. Estamos en la jornada 3; no creo que sientan presión”.

Plan de partido. “En que no se sientan cómodos y puedan encontrar dificultades en nuestro camino. Si nos ponemos por delante tendríamos seguridad y confianza y hacer un partido largo”.

Bajas. “Javi Navas ha hecho toda la semana de entrenamiento normal y Viana está ‘medio-medio’. Yo creo que Javi Navas va a estar disponible y que Viana podamos decidir nosotros, que tenga el alta médica”.

¿Cláusula del miedo de Raúl contra el Celta B? No tengo ni idea. Nadie me ha comunicado nada y entiendo que no. Vamos a alinear a los mejores de cara al domingo. Ni me lo había planteado.

Defensa del Deportivo. “Es verdad que todos los entrenadores tratamos de construir desde atrás y tener tranquilidad en una línea continuista. Creo que el Deportivo tiene una plantilla que puede hacer dos onces y puede competir el campeonato con cualquier de los dos onces. Va a entrar Héctor en el lateral izquierdo que es muy bueno; si no está Granero va a jugar otro muy bueno; y el otro día jugó Valín que me encanta. Puede generarle algún problema pero también está la otra vertiente, que estén muy motivados”.

Deportivo. “Creo que va a venir un Deportivo valiente. Llevamos toda la semana intentando adivinar cómo van a colocar sus piezas. Creo que van a venir con dos delanteros y a por nosotros. Eso nos tiene que poner las orejas hacia arriba y dar nuestra mejor versión”.