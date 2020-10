​“¿Cómo vamos a tener madrileñofobia si todos tenemos un familiar en Madrid y dependemos de su turismo?”

Poca gente, y casi toda de la propia ciudad (y provincia) de Salamanca, que irán a sus segundas residencias, siendo la mayoría vecinos “habituales”. Ese es el tipo de turismo, por llamarlo de alguna manera, que creen la gran mayoría de alcaldes de los municipios charros que tendrán durante el Puente de Todos los Santos, marcados por el COVID-19 y las restricciones que se resumen en toque de queda, estado de alarma y cierre perimetral de Castilla y León.

SALAMANCA24HORAS ha hablado con alguno de los ediles para conocer la situación particular de sus pueblos. Municipios, además, que suelen contar con la visita de madrileños en la gran mayoría de festivos. Uno de estos alcaldes es Luis Rodríguez, de Pereña de la Ribera, que confirma que la previsión es que llegue “poca gente”.

Luis, como el resto de alcaldes pero con mayor ahínco puesto que es médico, apela a la responsabilidad individual y confía en que todos los vecinos de fuera de Salamanca que no hayan llegado antes de este viernes a las 14 horas (momento en el que se iniciaba el cierre perimetral) no viajen hasta Pereña, municipio que está siendo dañado por el COVID-19, no en lo sanitario pero sí en lo económico.

De hecho, el alcalde explica que cualquier medida que restringe la movilidad “nos hace mucho daño”, ya que los negocios viven de este tipo de fines de semana y festivos. Pero, eso sí, insiste en que “si no queremos matarlo del todo, tenemos que restringir ahora” para frenar la incidencia del virus cuanto antes.

“No hay madrileñofobia, sino todo lo contrario: son quienes activan nuestra economía”

“Dudo que las casas rurales tengan alguna reserva, porque los principales clientes son madrileños, y si no les dejan salir o entrar, el año va a ser negro”. Así de contundente se muestra Luis Rodríguez, quien rechaza que exista madrileñofobia, ya que “todos tenemos un familiar en Madrid” y cree que no se puede juzgar a otros ciudadanos “en función de los dirigentes que tienen”

La misma previsión sobre las casas rurales tienen en San Martín del Castañar. “Las previsiones no son nada buenas, y se han anulado reservas que había hechas”, indica el alcalde, Alfonso Buenaventura Calvo, que además confirma que esa previsión se hace extensible a la hostelería, puesto que él regenta un restaurante y “estamos teniendo pocas reservas, la mayoría de visitantes de la propia Salamanca que visitan la sierra y luego se marchan a casa”.

A San Martín pocos son los vecinos que han ido este Puente y, los que lo han hecho, son “vecinos habituales que vienen todos los fines de semana”. No esperan más movimiento, tampoco de fuera de Castilla y León y, en concreto, de Madrid, de donde sólo han llegado un par de vecinos y, además, lo hicieron el jueves, por lo que su llegada fue totalmente legal.

Alfonso Buenaventura también rechaza la madrileñofobia puesto que, como recuerda, “en la Sierra de Francia dependemos del turismo de Madrid, y cuando los madrileños se mueven y salen, activan nuestra economía”. Por ello, no sólo hay fobia sino todo lo contario, aunque sí pide a los vecinos de la comunidad vecina que viajen cuando puedan legalmente, ya que “lo mejor es ser prudentes y esperemos que las medidas, que para unas cosas son buenas y para otras perjudican, ayuden a solucionar el problema cuanto antes”.

“Económicamente, el Puente no lo afrontamos bien”

Tampoco esperan mucha gente en Aldeadávila de la Ribera. Su alcalde, Santiago Hernández, cree que además de salmantino puede que llegue algún otro vecino de la Comunidad… “y ya”. Vecinos que llegarán, eso sí, si hace buen tiempo, ya que eso les permite pasear por el fantástico entorno natural.

Normalmente son madrileños los que llegan a este municipio del oeste salmantino. Sin embargo, apenas han llegado durante estos días, por lo que “económicamente, el Puente no lo afrontamos bien”, algo que puede afectar no sólo al presente de los vecinos sino también a su futuro, aunque recuerda que “sin sanidad no hay economía”, por lo que espera que la situación no empeore.

Sobre la madrileñofobia, Santiago Hernández cree que, si bien al principio “probablemente la hubo”, ya que era en la capital de España donde se registraba una mayor incidencia, ahora la situación ha cambiado porque Salamanca está, oficialmente, peor que Madrid. Sin embargo, sí apunta que puede haber un ligero “miedo a lo desconocido”, aunque en su localidad no se da porque “la gran mayoría que vienen ya nos han visitado y son conocidos”.

“Entiendo que son medidas justas, pero a la larga pueden perjudicar y resentir el turismo”

En una situación diferente al resto de la provincia está Villanueva del Conde. Este municipio de la Sierra de Francia contará con la totalidad de sus casas rurales ocupadas, si bien esto se debe a que, como recuerda su alcalde, Javier García Hidalgo, fueron pioneros junto a Gredos (Ávila) en la promoción del turismo rural a través de casas rurales, allá por mediados de la década de los 80.

Esta promoción histórica, unida al entorno atractivo de Villanueva, en pleno Parque Natural de Las Batuecas, con grandes senderos que recorrer y en época micológica y de castañas, ha facilitado que el turismo no se resienta tanto. Sin embargo, sí que ha variado el perfil del viajero, ya que si normalmente habrían recibido un 60 o 70% de ocupación madrileña, esta vez es de gente de Salamanca y de Castilla y León.

Javier García Hidalgo apunta, además, que confía en que este turismo no sólo beneficie a Villanueva sino a toda la Sierra de Francia, ya que cree que viajarán por todos los pueblos de la zona, situando a esta comarca entre las más importantes de la provincia.

Respecto a la madrileñofobia, el alcalde de Villanueva coincide en que, históricamente, son la principal fuente de turismo de la Sierra junto a los vascos. “Es vital que puedan venir estas personas”, añade, por lo que valora que las medidas restrictivas son, en este momento y en cierta medida, justas, pero que a la larga pueden perjudicar.

Y es que “del turismo regional podemos vivir en el presente y en el futuro corto, pero si el madrileño no sale, nos resentiremos. No sólo Villanueva, toda la comarca”, destacando además el poder adquisitivo de los ciudadanos de Madrid.

“Desde hace un tiempo se nota más gente por aquí”

Otra localidad que suele recibir una gran afluencia de turismo madrileño es Candelario. Su alcalde, Pablo Hernández, sí que espera movimiento durante el Puente, aunque más turistas de la propia ciudad de Salamanca y de Castilla y León “que son los que pueden venir en el día”.

Algún que otro madrileño habrá, según cree, ya que movimiento estos últimos días sí que ha habido, pero nada fuera de lo normal. Además, destaca que, desde el estado de alarma del mes de marzo, sí que hay residentes en Candelario que antes eran vecinos ocasionales “y ahora se han mudado aquí o están pasando una temporada larga”.

Respecto a la madrileñofobia, Pablo Hernández afirma, al igual que sus compañeros políticos, que “no está justificada” y que a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid no se les puede achacar ningún tipo de responsabilidad, recordando que lo lógico en una sociedad abierta, como la actual, es que “la gente se desplace para ir de turismo o hacer negocios”.

No sólo es lo lógico, sino que es “lo deseable”, añade, incidiendo, eso sí, en que hay que mantener todas las medidas de seguridad, “tanto los que vienen de fuera como los que ya estamos en Candelario”. Unas medidas que también pide para los vecinos que van a irse fuera durante el Puente.

Vigilancia en los cementerios para evitar aglomeraciones, algo que “seguro que no pasará”

En la gran mayoría de municipios charros hay medidas en los cementerios para evitar aglomeraciones. Eso o vigilancia, ya que el objetivo es que todos puedan honrar a sus seres queridos fallecidos sin que haya ningún problema de salud.

En Pereña de la Ribera se ha restringido el aforo del cementerio a un aforo máximo de 10 personas, pero el alcalde, Luis Rodríguez, señala que “a lo largo del día pueden ir todos los vecinos de sobra”. Además, al contar con dos puertas, se entrará por una y se saldrá por otra. También, a la entrada se han puesto las normas básicas de funcionamiento y de protección individual.

En San Martín del Castañar, por su parte, no hay aforo máximo, pero sí que se vigilará que no haya aglomeraciones, algo que “seguro que no pasará”, según cree su alcalde, Alfonso Buenaventura Calvo, quien además apunta que al ser el suyo un pueblo pequeño, la gente puede distribuirse a lo largo de toda la jornada.

A ello hay que añadirle que no se espera la llegada de mucha gente que no esté en la localidad serrana, si acaso algún vecino de la ciudad. “Pero los hay que han venido antes y otros que vendrán después, no necesariamente en este día”. “Estaremos atentos por si acaso se juntaran todos a la misma hora”, afirma, detallando que el cementerio estará abierto desde primera hora de la mañana a última de la tarde.

Por su parte, en Aldeadávila no sólo han situado carteles advirtiendo de las medidas y precauciones que hay que tomar, sino que un trabajador municipal estará este domingo controlando que no haya en ningún momento un exceso de aforo.

En Villanueva, por su parte, han realizado un bando y han pedido a los vecinos que tomen las medidas oportunas para visitar el cementerio, recordándoles que “por esperar unos minutos para entrar (en el caso de que haya aglomeraciones) no pasa nada y va a redundar en la salud de todos y cada uno de nosotros”.

Mientras, en Candelario el cementerio no es competencia municipal, sino que pertenece a la parroquia del pueblo y, por tanto, al Obispado de Plasencia, que serán los encargados de comprobar que se cumple la reducción del aforo así como las medidas de seguridad establecidas.