​La Junta podría cerrar la provincia de Salamanca y la hostelería de la capital en los próximos días

La situación sanitaria de Salamanca, así como la de Castilla y León, está todo lo lejos posible de ser buena. Cada día se marcan nuevos récords de contagios registrados -con el consiguiente número de fallecidos que esto supone pasados unos días- y la presión hospitalaria no deja de aumentar.

La Junta ha ido aplicando diferentes medidas para tratar de contener la expansión de la epidemia. Al toque de queda decretado la pasada semana se le sumó, desde este viernes, el cierre perimetral de la Comunidad durante 14 días para evitar la salida o entrada de ciudadanos, salvo por motivos justificados, a la región castellano y leonesa.

Sin embargo, podría no ser el último paso. Y es que eldiario.es informa que el Gobierno regional está valorando cerrar perimetralmente las diferentes provincias -para evitar desplazamientos entre las mismas- así como los bares y restaurantes de las capitales, lo que afectaría a Salamanca.

El citado medio asegura que esta decisión de cerrar las provincias y la hostelería de las capitales, a excepción de Soria, se tomará “en cuestión de días”. De hecho, también comentan que el presidente de la Junta, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, ya informó a Santiago Aparicio, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León de la decisión del confinamiento perimetral de las provincias y de la posibilidad de clausurar los establecimientos hosteleros para frenar la incidencia.

No en vano, hay que recordar que, actualmente, Salamanca es la ciudad con mayor incidencia de toda Castilla y León. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ofreció el pasado jueves datos, cifrando la incidencia acumulada en los últimos 14 días en la capital charra en 1.093 casos por cada 100.000 habitantes, siendo de las más altas no sólo de la Comunidad sino de toda España.

Asimismo, la Junta también anunció esta semana ayudas al sector de la hostelería por valor de 17 millones de euros, de los que cerca de 5 millones irían destinados a mantener el empleo. Eso sí, la hostelería volvería a ser el sector más dañado por las medidas decretadas con el objetivo de frenar la incidencia.

Además, esta nueva medida se tomaría también con el objetivo de evitar un nuevo confinamiento domiciliario similar -que no igual- al de marzo, una medida que ya se está tomando en la gran mayoría de países de Europa pero que de momento se está tratando de evitar en Castilla y León, tal y como indicaron el pasado jueves fuentes gubernamentales a SALAMANCA24HORAS.

Eso sí, que se esté tratando de evitar no significa que no se termine aplicando. De hecho, la consejera de Sanidad también anunciaba el propio jueves que se había pedido al Gobierno de España una herramienta que sí permitiera dicho confinamiento -el actual estado de alarma no lo permite-, algo que refrendaba el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que además añadía que se aplicaría en cuanto fuese necesario, ya que no jugaría con las vidas de los ciudadanos.