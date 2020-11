​Javier Martínez, a sus jugadores del RS Monterrey: “Yo destaco la predisposición y las ganas de todos y cada uno de ellos para trabajar”

El Real Salamanca Monterrey vuelve a la Regional de Aficionados. Los amarillos han mantenido parte del bloque del ascenso y han firmado también a jugadores con experiencia como Nacho Sánchez, Jorge García o Juanito. Al mando de la nave, estará el técnico Javier Martínez.

Pretemporada. “Teniendo en cuenta en que es una pretemporada particular y extraña, hemos empezado haciendo un par de entrenamientos sin contacto a la semana para cumplir la normativa. Teníamos mucha gente y poco a poco hemos ido volviendo a la normalidad en el Reina Sofía. Digo normalidad pero entre comillas. En cuanto alguien tiene un mínimo síntoma, no viene a entrenar. En eso somos prudentes. Los chicos llevan siete meses parados y es una pretemporada muy particular. Sé que no podemos llegar perfectos al inicio de Liga pero sí con unas garantías para evitar lesiones y también táctica”.

Situación COVID. “Primero, llevamos un régimen muy estricto de club, Junta y Ayuntamiento. También por la obra del campo. Si hay un mínimo síntoma, hay que quedarse en casa y comunicarlo. Cuando hay un contacto con un tercero: pruebas y aislamiento. Estamos muy concienciados. Pero es que va a pasar durante todo el año. En el día a día, llegamos y antes de entrar al campo nos tomamos la temperatura, un cuestionario online… tampoco se usa el vestuario. Nos cambiamos en la grada”.

Objetivo. “El objetivo, a pesar de ser un recién ascendido, es tener las miras altas. La propia competición nos va a marcar dónde estamos. Intentaremos meternos en el grupo de arriba para asegurarnos la permanencia”.

Favoritos. “En nuestro grupo hay equipos muy fuertes. Benavente es un tapado y se ha reforzado muy bien; Villaralbo siempre es un club fuerte y ha mantenido bloque; y en Salamanca están Ciudad Rodrigo o Béjar que mantienen bloque… el Ribert también está entre los favoritos. A mí no me corresponde decir que somos favoritos, hay equipos que están por delante nuestro”.

Plantilla. “Todo depende del B. La idea era hacer una plantilla más corta por hacer un B pero hay que adaptarse a las circunstancias que se van a producir. Con el coronavirus, la plantilla tiene que ser amplia. Nosotros hemos firmado a jugadores con experiencia y también siguen otros que la tienen. Conocen la categoría. Yo destaco la predisposición y las ganas de todos y cada uno de ellos para trabajar”.

Partidos de pretemporada. “Confirmado tenemos el del Hergar, que será este fin de semana. Aunque queremos jugar alguno más. Pero este año, incluso para concertar partidos de pretemporada es complicado”.