​Ferreiro quiere ir paso a paso: “Que el Béjar siga otro año más en la categoría y, a partir de ahí, lo que nos pongamos nosotros”

El Béjar Industrial jugará un año más en la Regional de Aficionados. Los textiles mantienen el 90% del bloque y han incorporado a tres caras nuevas: el portero Julio, el lateral izquierdo Lucas Galiano y el atacante José Paz. El técnico Fernando Ferreiro afronta su tercer año al frente del equipo y lo hace con la intención de seguir creciendo con sus jugadores.

Pretemporada. “En cuanto a lo deportivo, mejor que otros años. Otros años iniciábamos con la plantilla muy reducida y este año, no. Tenemos una importante suma de efectivos. Otros años estábamos con quince jugadores y este año con veinte. A partir de ahí, sensaciones encontradas con la pandemia por el coronavirus. Es un poco confuso por tema de vestuarios y de entrenamiento”.

Situación COVID. “Si hay un síntoma, no entrena. Nosotros seremos de los poquitos equipos que hemos hecho test para ir un poco más tranquilos. En las instalaciones, estamos nosotros solos entrenando y eso parte un poco a nuestro favor porque no se comparten con otras personas. Y, evidentemente, con todos los protocolos de Federación y el Ayuntamiento de Béjar”.

Objetivo. “Que el Béjar siga otro año más en la categoría y, a partir de ahí, lo que nos pongamos nosotros. Tampoco hay para más. Los dos años que llevo aquí, quiero que los chavales es que sigan ilusionados. Luego ya, donde te ponga la competición y el día a día. Si estos dos años, con menos recursos, hemos tenido fechas y semanas de soñar; ver el formato nuevo y es uno de los hándicap que te obligan a ser más regulares. No pagamos como el Ciudad Rodrigo, como el Monterrey según he oído, como el Ribert… no es poco que, con las dificultades que hay, el Béjar continúe en la categoría”.

Favoritos. “Si es por presupuesto, me imagino que dentro de nuestro grupo diría que el Ribert, Ciudad Rodrigo y no sé cómo estará el tema de Villaralbo. En teoría, por presupuesto, lo veo así”.

Plantilla. “Mantenemos el 90% de los jugadores. La cara nueva más destacable es Lucas Galiano, que se ha venido para acá para jugar con su hermano. José Paz también ha estado en varios equipos como Hergar o Ribert. Por último, Julio, un portero que estuvo con Benito en el Alba de Tormes. Luego hemos dado continuidad a la gente de la base como Neila o Álvaro Paso”.

Partidos de pretemporada. “Confirmado es el del día 8 del Ciudad Rodrigo. No he tenido ningún inconveniente. Tampoco podemos prever si dentro de unos días nos encierran a todos”.