​Alan Zamora deja claro que el objetivo del Ribert es el ascenso

El técnico del Ribert, Alan Zamora, ha dejado claro que el objetivo de su equipo es el ascenso. A falta de completar la plantilla, el Ribert ya ha jugado algún encuentro amistoso pero el mexicano incide en que lo más importante ahora mismo es comprender la metodología de trabajo.

Pretemporada. “Hay que adaptarse a la situación. Conforme van pasando los días, ir aumentando las cargas. Así no corremos el riesgo de poder lesionar a los jugadores. Estoy contento. Nos faltan varios jugadores por llegar para completar el equipo. No puedo ver el antes y el después porque les estoy conociendo ahora pero tienen mucha energía. Quizá producto del encierro”.

Situación COVID. “Antes de empezar a entrenar, nos hicieron la prueba de sangre. Antes de llegar a las instalaciones, nos toman la temperatura. Hay dos chavos que son del filial, estuvieron en una residencia que una persona dio positivo y no están yendo a entrenar. Se prioriza la salud a lo deportivo. Se mantienen allí para evitar problemas”.

Objetivo. “Ascender. Claro está. Cuando me invitan al proyecto, me habían comentado que la idea era ascender. El equipo se armó para eso. Y el trabajo está siendo para eso”.

Favoritos. “No conozco mucho la división. Por lo que he investigado, el Ciudad Rodrigo es uno de los equipos complicados y que tiene mayor nivel. El Monterrey también creo que se ha reforzado bien. Son de los dos que más he escuchado como favoritos”.

Plantilla. “Tenemos actualmente 18 jugadores en plantilla. Considero que lo ideal serían 22 o 23; máximo 24. Me parece que hay dos jugadores que van a venir próximamente. Pero los jugadores de la filial me han dado muy buena impresión en el tema de personalidad y calidad. Me gusta la gente joven pero yo no creo en las edades”.

Partidos de pretemporada. “Me gustaría jugar uno en cada semana. Aunque priorizo el entrenamiento y no el juego. Lo que quiero es que el equipo entiende a qué se quiere jugar. El partido te da ritmo pero la metodología es agarrar el ritmo en los entrenamientos. Pero sí he pedido uno cada fin de semana”.