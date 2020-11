​El entrenador del Navega Juanfran, en contra de iniciar la competición: “A veces hablamos de fútbol y perdemos la perspectiva de lo que sucede realmente”

Los escolares no iniciarán los entrenamientos si la situación por el coronavirus no mejora y hay seguridad

El entrenador del Club Deportivo Navega, Juanfran, tiene claro que no importa el fútbol en la situación sanitaria actual. Es por ello que el conjunto escolar no tiene fecha de regreso a los entrenamientos y no lo hará hasta que mejore la pandemia por el coronavirus.

Pretemporada. “Todavía no hemos comenzado y no hemos comenzado por la sencilla razón porque no hay seguridad para empezar. Los jugadores que dispone el Navega son trabajadores. Y no podemos entrenar con los horarios que hay. Hoy por hoy, es un riesgo gravísimo para la vida laboral. El 80% trabaja y eso es lo más importante. Si alguno contrae el virus, podrían llevarlo a su casa y perjudicar a sus padres y abuelos. A día de hoy, sinceramente, no sabemos cuándo empezar. Solo queremos que se mejoren los números. Pedimos una mínima seguridad”.

Situación COVID. “Si un jugador cae infectado, lleva el virus a su casa, sería un palo durísimo para nosotros. No queremos que llegue esa situación. Podría perder una persona el trabajo. A veces hablamos de fútbol y perdemos la perspectiva de lo que sucede realmente. No somos profesionales. Casi perdemos dinero por ir a entrenar y los chicos no cobran. Perder su puesto de trabajo porque un jugador contraiga el virus, sería un golpe duro. No sé si está bien lanzada la competición para empezar el día 21 con los datos que hay”.

Objetivo. “Es el mismo del año pasado. Acabamos séptimos e hicimos un año bueno. Queremos tener esa perspectiva de puestos altos. Esta plantilla no se merece otra cosa. Creo que tenemos plantilla para ello”.

Favoritos. “Creo que, a día de hoy, por configuración el RS Monterrey ha cerrado un buen grupo, el Ciudad Rodrigo… por ahí va a andar la cosa”.

Plantilla. “Permanece el mismo bloque del año pasado y subimos cinco chicos del juvenil. Somos los mismos del año pasado es nuestra identidad: los de la casa”.

Partidos de pretemporada. “Es implanteable. Los números que presentamos encima de la semana son muy duros y creo que no se debería de hablar de fútbol. Lo importante es estar en casa a las diez de la noche… se mueren personas todos los días: la vida es lo primero; la vida laboral, lo segundo”.