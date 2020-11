​El Deportivo derrota a Unionistas en un duelo de altura

Primera derrota de Unionistas (0-1). Fue ante el Deportivo. Pero con honor y con hechuras de equipo poderoso. Un gol del visitante Héctor Hernández en el minuto 1 decidió el duelo en el Reina Sofía.

Hernán Pérez varió su dibujo. Acosta y Aythami se cayeron del once habitual y en su lugar entrar Miki y Lamadrid. El técnico asturiano apostó por tres jugadores en el centro del campo. El Deportivo se plantó con un once de mucho nivel en el Reina Sofía. Y solo tardó un minuto en adelantarse en el marcador. Fue con un disparo lejano de Héctor Hernández que se coló en la escuadra de Serna. Inapelable.

Pero Unionistas no se deshizo. No lo ha hecho en toda la temporada. Los blanquinegros trataron de hacerse con el balón y progresar hacia la meta de Carlos Abad. Los gallegos tuvieron que variar su once por la lesión de Derik a los once minutos. Entró Agbo en su lugar y Bergatiños ocupó el puesto en el centro de la zaga.

Mediada la primera mitad, Unionistas reclamó penalti en una pugna entre Rojo y Mujaid por presuntas manos del central del Deportivo. Y, en el tramo final, el más destacado fue Álex Rey. El gallego de Unionistas se lanzó con todo dentro del área para conectar con un balón y solo la prodigiosa estirada de Carlos Abad evitó el empate a uno.

En la segunda mitad, Unionistas siempre fue a por el partido. Con más corazón. También con paciencia y balón. No era profundo el equipo de Hernán pero sí mantenía la pelota. Aythami entró por Miki para buscar el empate.

El Deportivo, por su parte, se replegaba para buscar una contra con Keko, Claudio o Nacho. Serna tuvo que intervenir para parar, en dos tiempos, un disparo de Keko.

Los cambios de Hernán dejaron claro que Unionistas quería el empate: Navas y Diego Hernández por Carmona y Josué. Los blanquinegros seguían dominando pero los visitantes llegaban poco pero con peligro. Como en una ocasión de Lara que envío a córner, de forma providencial, Marín.

En el tramo final, Unionistas formó con tres atrás. Acosta (que acababa de salir), Ramiro y Mario cerraron mientras que Marín y Rojo se metieron en campo rival para intentar buscar dentro del área a los tres delanteros. Hernán retiró a Navas, que había entrado minutos antes. Y así murió Unionistas. Volcado. En campo rival. Lo intentaron De la Nava y Marín. Pero el empate no llegó. Cae Unionistas por primera vez en la temporada pero sigue mostrándose como un equipo poderoso.