​Egea: “No estamos contentos con nuestro equipo y el culpable soy yo”

El entrenador del Salamanca CF UDS, Sergio Egea, se mostraba muy disgustado con la forma de competir de sus futbolistas en Guijuelo y volvió a incidir en las tempranas tarjetas a sus centrales.

Valoración. “El Guijuelo ha estado mejor que nosotros. Ha tenido más intensidad y ha disputado mejor las segundas jugadas. Ha tenido mejor actitud. No estamos contentos con nuestro equipo y el culpable soy yo. Entramos bien al segundo tiempo pero el Guijuelo compitió mejor y como debe hacerse en un derbi”.

Amarillas tempranas a los centrales. “Tenemos que buscar una solución ahí. Uno por falta y otro por protestar a la media hora. Son sudamericanos y es una cultura distinta. Tienen que adaptarse al fútbol español. Es un contratiempo porque te condiciona en cambios. No me gusta nada”.

Competir. “No hay que buscar excusas. En este fútbol de Segunda B, que los equipos somos parejos, si no tienes voluntad no vas a poder competir. Nosotros no lo hicimos. Es un toque bueno para que sepamos qué no hay que hacer”.

Owen Falconis. “Queríamos que ampliará la cancha, que encarase… también están Ernest y Monárrez no están siendo atrevidos. Le damos libertad absoluta para que encaren y no lo hacen. Son chicos jóvenes y hay que formarlos pero no tenemos tiempo. El Salamanca no tiene tiempo. Nacho tuvo un problema de tobillo porque chocó con la valla”.

Mensaje postpartido. “Le he dicho que no era forma de competir en Segunda B. Estamos a tiempo de cambiar ciertas dinámicas. Y que no recaiga siempre en el cuerpo técnico. Este juego es de los jugadores. Por eso fueron fichados por el Salamanca”.

Arranque. “No me preocupa. Fuimos a Coruña y jugamos bien, después ganamos en casa y hoy no competimos bien. Hay que seguir”.