​Jacobo Montes: “El Guijuelo ha sido justo ganador”

El técnico del Guijuelo, Jacobo Montes, se mostraba muy contento por la victoria ante el Salamanca CF UDS pero, ante todo, por la actitud de sus futbolistas.

Valoración. “Hemos hecho un partido muy completo. La primera parte en ataque y la segunda en defensa. Hemos sido justos ganadores. Y yo me he ido muy contento. Si ves a un equipo que se vacío así en el campo… orgulloso de los jugadores. Es lo mínimo que podemos exigir”.

Once inicial. “Demandaba hacer cambios. Para eso nos pagan. Hoy creo que hemos acertado con el once y con los cambios en los momentos exactos. Sarkauskas no vino aquí para ser el suplente de nadie. Queríamos un portero sub23 que le pelease minutos a Molina. Tiene 21 años y hay que tener paciencia. Estuvo un poco inseguro al inicio pero después se ha rehecho bien”.

Balón parado. “Es cierto que hoy hemos sufrido un poco en el balón parado. El rival tiene a Mora, uno de los mejores sacadores de la Liga, y tienen muchos centímetros. Hemos estado solventes en el balón parado. El gol de Pino está trabajado con el arrastre al primer palo. Lo ha pasado mal en el tiempo de convalecencia”.

Mentalidad. “Ha cambiado la mentalidad del jugador. Hoy sabíamos que jugábamos contra un rival que nos iba a exigir. Hoy hemos estado muy cerca y no les hemos dejado respirar. El Guijuelo ha sido justo vencedor. Somos el mismo equipo con una semana más de engranaje”.