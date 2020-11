​Pino, tras su doblete en el Municipal Luis Ramos: “Se me caen los goles aquí”

El nombre propio del partido fue Pino. El máximo goleador de la historia del Guijuelo hizo los dos goles y dio la primera victoria a su equipo. El jugador reconoció que lo pasó mal en la pretemporada por su lesión y que todavía le queda para llegar a su mejor nivel.

Seguridad. “Cuando recibo balón, me siento a gusto: soy el Pino de siempre. Me he perdido toda la pretemporada y me cuesta físicamente. No estoy al cien por cien y me falta bastante. Pero intento ayudar al equipo”.

Dos goles. “Una sensación bastante bonita. No sé por qué pero los mejores años de mi carrera han sido en Guijuelo. Se me caen los goles aquí. Es mi casa”.

Pozo y Cristóbal. “Al final son jugadores que tienen calidad y te la ponen donde quieren en el desmarque. Con ellos es mucho más fácil”.

Lesión en pretemporada. “Lo he pasado mal en pretemporada. Es la gasolina que se coge para todo el año. Era una rotura de varias semanas y se ha alargado. Me he enfadado un poco personalmente. Todavía me falta”.