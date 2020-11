Escrivá descarta un cierre domiciliario inmediato en España y defiende evaluar el efecto de las medidas

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que no le "consta" que se vaya a producir un cierre domiciliario inminente

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que no le "consta" que se vaya a producir un cierre domiciliario inminente en España. "No me consta. Esta pandemia hay que monitorizarla continuamente, hay que evaluar muy bien", ha señalado el ministro en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, donde ha defendido que hay que evaluar las distintas medidas de restricción impuestas por el Gobierno para frenar el Covid-19.

En este punto, Escrivá ha destacado que "sería por ahora cauteloso". "Me centraría en ir evaluando el efecto de las distintas medidas y su efectividad", ha precisado.

Asimismo, ha subrayado que durante la segunda ola en España, "a pesar de que se está produciendo un nivel de contagios creciente", el indicador de la positividad de los test "está estabilizado en el 14 por ciento".

Por otro lado, el ministro ha afirmado que el dato del paro que se conocerá el miércoles "va a ser bastante bueno" y que el tercer trimestre "es de recuperación sólida" en España. En este sentido, ha matizado que educación y hostelería "son los sectores que van por debajo de un octubre normal".

"Hay tal cantidad de sectores que están yendo mejor que un octubre normal, pero oímos mucho a las personas que le está yendo mal, pero hay un proceso de actividades que siguen el proceso de recuperación", ha concluido.