Pillan a Nacho Vidal grabando un vídeo porno en un cementerio

‘Viva la vida’ destapó en su programa el tremendo alborto que ha causado Nacho Vidal en el pueblo de Enguera en los últimos días. El actor de cine para adultos fue pillado rodando una película en el cementerio de la localidad, algo que ha generado que los habitantes del pueblo le hayan declarado “personan ‘non grata’”, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

“No queremos saber nada de él. Cada uno tiene su problema, él tiene muchos. Es una persona non grata”, aseguraba al citado programa uno de los vecinos de Enguera. Otro, añadía que “no me gustan los líos donde está metido y prefiero no opinar. No lo quiere nadie”.

Como era de esperar, el propio Nacho se ha querido defender de los ataques que le ha dedicado la gente de Enguera: “¿Quién no ha practicado sexo en un cementerio? Yo lo hice en el de este pueblo porque las productoras te requieren ciertas situaciones y nada... Mea culpa. He practicado sexo en 40 mil lugares del mundo”.

Nacho vidal y el rirual chamánico

El actor también habló de las últimas polémicas que ha protagonizado. Sin ir más lejos, aseguró que la muerte de José Luis Abad en el ritual chamánico que él mismo dirigía “fue un accidente ¿Tú te crees que si yo sé que una persona ha tomado algo, yo le voy a acompañar con la medicina?”.

Por si fuera poco, también quiso pronunciarse a cerca de su último lío: el valenciano fue detenido por conducción temeraria, así como por conducir sin puntos en el carnet: “Me pillaron sin puntos en el carnet, pensaban que estaba drogado, salió todo negativo en los análisis, me llevaron al hospital y obviamente no había tomado ni alcohol ni drogas ni nada. Lo único que tenía era no llevar puntos en el carnet y ser Nacho Vidal. Venga, vamos a contar noticias”.