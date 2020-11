VÍDEO | El impactante vídeo para concienciar a la gente joven sobre el Covid-19

"Este corto 'da en el clavo', no dejéis de verlo y compartirlo, es una buena vacuna contra el #Covid_19", ha dicho a través de Twitter Blanca Fernández, Consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y no es para menos. El vídeo, que ya se está haciendo viral en redes, suma más de 500.000 reproducciones en solo dos días, según informa el diario ABC.

El joven director Willy Suárez es quien ha escrito y dirigido esta pequeña producción de apenas un minuto con la que pretende concienciar a los más jóvenes sobre los estragos de la pandemia, que sigue sumando víctimas, y que las reuniones familiares y de amigos, fruto de un exceso de confianza, están provocando un aumento de los contagios.

El vídeo muestra cómo un joven está de fiesta en casa de un amigo con más adolescentes. De repente, recibe una llamada: es su madre preguntándole dónde está. El joven, que lleva la mascarilla en la garganta (al igual que sus amigos que tampoco la llevan), asegura a su madre que está "en casa de Javi estudiando", cuando su progenitora le pregunta. "¿Por qué?", dice el chaval. La madre le informa de que su abuela está hospitalizada muy grave por coronavirus y que "no creen que salga de esta noche".

"Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta", dice el joven.

"No sabemos cómo lo cogió si todos tuvimos mucho cuidado -continua la madre-. ¿Tú no habrás ido de fiesta?". El joven, con lágrimas en los ojos, responde "no".