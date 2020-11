​¿Qué cierra y qué se mantendrá abierto a partir del viernes en Salamanca?

Más dudas que soluciones es lo que han traído las últimas medidas impuestas por la Junta de Castilla y León que han sido anunciadas este martes por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

Lo que ha quedado bastante claro es que todos los establecimientos de hostelería y restauración deberán estar cerrados desde la madrugada del viernes. Solo podrán abrir aquellos que tengan servicio de entrega de comida a domicilio o recogida en local, pero nunca pudiendo consumir en el establecimiento.

Mismo destino cobran todos aquellos centros de carácter deportivo que no estén dedicados exclusivamente al uso profesional y que no permitan ejercer esta actividad al aire libre, así como la asistencia de público a eventos deportivos en espacios cerrados. Es decir, los gimnasios y las piscinas deberán estar cerrados el viernes y las competiciones deportivas en pabellones, como puede ser los partidos de Perfumerías Avenida, BM Salamanca, Carbajosa Basket o CB Tormes; deberán desarrollarse sin público. Por el contrario, podrán seguir desarrollándose con público los partidos de Segunda División B, así como aquellos aficionados que quieran acercarse hasta las cunetas del recorrido de la Vuelta Ciclista a España 2020. Sin embargo, no podrán acudir a ver la etapa a La Covatilla y cabe recordar que, aunque no está prohibido, la organización de La Vuelta ha pedido a todos los aficionados que la ronda de este año se vea desde casa.

En cuanto al resto de establecimientos comerciales y de otros servicios, Mañueco ha anunciado que solamente se verán afectados aquellos centros y parques comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, aquí solo podrán dar servicio aquellos supermercados que ofrezcan la venta de bienes de primera necesidad. Por ejemplo, según esta medida de la Junta, el Centro Comercial El Tormes deberá cerrar sus tiendas, pero el Mercadona permanecerá abierto para ofrecer productos de reabastecimiento. También se mantendrán abiertos hipermercados como E.Leclerc aunque por el momento no se ha especificado si deberán cerrar sus secciones o pasillos dedicados a otros bienes, como puede ser aquellos dedicados a la Tecnología -como ya sucedió en el anterior estado de alarma. Sí tendrán que cerrar aquellas tiendas que se encuentren dentro de la superficie del hipermercado, aunque no formen parte del mismo. Son los casos de las tiendas que se encuentran, por ejemplo, en la galería del Carrefour de la avenida Agustinos Recoletos.

Al igual que el Centro Comercial El Tormes, el Corte Inglés y las tiendas de Vialia también deberán cerrar al público y solo podrá dar servicio el supermercado. En cuanto al Parque Comercial de Capuchinos, al tratarse de un lugar donde los establecimientos tienen acceso individual e independiente, deberían poder abrir aquellos que no tengan una superficie superior a 2.500 metros, sin embargo, si se entiende que todas estas tiendas forman parte de un parque comercial, y según lo anunciado por Mañueco, también deberán permanecer clausuradas. No obstante, este medio de comunicación ha enviado esta pregunta específica a fuentes de la Junta de Castilla y León y no se ha obtenido respuesta: “Todos los establecimientos de más de 2.500 metros deberán estar cerrados”.

Por otro lado, y por el momento, todo el comercio minorista se mantendrá abierto, así como aquellas tiendas que tengan acceso independiente e individual. Así seguirán abiertas las tiendas de ropa del centro de la ciudad, como las de la calle Toro, siempre y cuando no tengan un espacio comercial de más de 2.500 metros, u otras como Decathlon, al contar con una superficie inferior a esa medida -confirmado en la mañana de este martes por fuentes del propio establecimiento-.

En el caso de Bricomart y Leroy Merlin, aunque en un primer momento se ha informado de su cierre al ser establecimientos de más de 2.500 metros, han sido los propios responsables de las empresas quienes finalmente han confirmado a este medio de comunicación que permanecerán abiertos al tratarse de almacenes de construcción, entendidos así como locales de abastecimiento esencial para este sector

Desde SALAMANCA24HORAS.COM también hemos preguntado a la Junta por la posibilidad de que aquellos centros comerciales con más de 2.500 metros pudieran reducir su espacio comercial para seguir abiertos, como ya hicieron en las primeras fases de la ‘nueva normalidad’, sin embargo se ha negado rotundamente esa opción.

Por tanto, salvo aclaración posterior, los establecimientos individuales con una extensión superior a 2.500 metros que no distribuyan bienes y servicios esenciales y aquellos que se encuentren dentro del Parque Comercial Capuchinos, aunque no superen esa superficie, deberán permanecer cerrados. Es decir, según lo anunciado por Mañueco, el viernes se cerrarán superficies como Mediamarkt o ForumSport, salvo que la Junta acabe entendiendo que por la distribucción física de este parque comercial, donde cada tienda cuenta con entrada independiente e individual, lo más lógico sería que se mantuvieran abiertos aquellos que no sobrepasen esa limitación de superficie.