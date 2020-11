Los menores de edad podrán cambiar de sexo en el Registro Civil sin el consentimiento de sus padres: la nueva 'Ley Trans' de Irene Montero

El Gobierno avanza en su propósito de aprobar una Ley Trans que permita cambiar de sexo en el DNI simplemente declarando la identidad sentida y autorice también a los menores de edad a pedir una rectificación registral incluso sin el consentimiento de sus padres. No parece que vayan a frenar esta norma ni las protestas del feminismo secular ni el argumentario contra la teoría del 'transgenerismo queer' -origen de todo el conflicto- que firmó en junio la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, según informa el diario El Mundo.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, lleva días lanzando mensajes de su deseo de aprobar "lo antes posible" la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans, que es un «reconocimiento del derecho a la libre determinación de la identidad de género". El viernes Montero colgó en su página web un documento que abre el periodo de consulta pública previa a la elaboración del proyecto de ley: las personas interesadas podrán hacer sus aportaciones hasta el 18 de noviembre.

Además, en declaraciones a RNE, invitó a ver la serie sobre la 'vedette' 'La Veneno' (ya la había recomendado también Pablo Iglesias) y lanzó, a modo de advertencia, que el PSOE respalda su propuesta. "Entiendo los debates que hay en el movimiento feminista, pero estamos hablando de una cuestión de reconocimiento de derechos para las personas trans. Y creo que eso es una cuestión indudable que genera amplísimos consensos. Tanto es así que el propio PSOE ha impulsado a nivel autonómico muchas de las leyes que reconocen los derechos de las personas trans. Claro que vamos de la mano", aseguró.

Pero el argumentario del PSOE, que también firma el secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, entre otros pesos pesados del partido, deja claro que «el sexo es un hecho biólogo», una afirmación que choca con lo que se recoge en la Ley Trans. Por otro lado, la reforma de la ley educativa ha sido modificada en el Congreso en su fase de enmiendas para sustituir el polémico concepto de "identidad de género" -que "desdibuja a las mujeres", según el feminismo secular- por el de "identidad sexual".

Estos gestos desde el socialismo se contradicen con el borrador publicado el viernes por Igualdad, donde se avanzan las principales líneas de la norma, que modifica la ley de 2007 impulsada por la histórica socialista Carla Antonelli, que convirtió a España en uno de los primeros países en permitir la rectificación registral del sexo sin necesidad de cirugía genital. Aunque ponía unos requisitos que ahora se quieren quitar. Éstas son las principales novedades que recoge la Ley Trans:

"DESPATOLOGIZAR"

Se suprime la obligación, necesaria hasta ahora, de aportar un informe médico o psicológico que acredite que la persona ha sido diagnosticada de "disforia de género". Tampoco tendrá que haber sido tratada hormonalmente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Se habla de "despatologización de la identidad trans", permitiendo el cambio registral de sexo sin que esté condicionado por la presentación de un informe ni la modificación de la apariencia física.

"AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO"

Para cambiar de sexo en el DNI bastará con una "declaración de la propia identidad sentida". Una persona que manifieste una identidad de género no coincidente con el sexo asignado en el momento de su nacimiento podrá rectificar sus datos en el Registro Civil simplemente con la "identidad de género libremente manifestada". Es la llamada "autodeterminación de género". Lo que se quiere es reconocer el "derecho a la libre determinación de la identidad de género": "Todas las personas tienen derecho al reconocimiento de su identidad sexual y expresión de género libremente determinada en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía".

El feminismo secular advierte de que esta medida así formulada puede dar lugar a fraude: denuncia que cualquier hombre, aunque no sea una persona trans, podrá convertirse en mujer simplemente por decirlo, con los consiguientes problemas que puede provocar, por ejemplo, en las listas electorales paritarias, las cárceles de mujeres o las competiciones deportivas de alto nivel. Sin embargo, ya hay ocho leyes autonómicas (incluida la de la Comunidad de Madrid, aprobada por el PP de Cristina Cifuentes) que reconocen "el derecho a la identidad de género libremente manifestada" sin necesidad de aportar ningún tipo de documentación médica ni someterse a tratamiento hormonal.

MENORES

La ley de 2007 impedía a los menores de 18 años rectificar el sexo en el DNI. El año pasado, el Tribunal Constitucional autorizó el cambio para menores con "suficiente madurez" y que se encuentren en una "situación estable de transexualidad". El borrador del viernes no detalla edades, pero en la proposición de ley que registró Unidas Podemos en el Congreso en 2018 se permite el cambio registral a los menores de entre 16 y 18 años sin consentimiento paterno. Para los menores de 16 años, se podrá pedir "cuando sean capaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de dicha decisión". Si no, el consentimiento lo darán los padres o los representantes legales. ¿Y si no quieren hacerlo? Se nombrará un defensor judicial. Ésta es la parte más controvertida y podría cambiar en el nuevo anteproyecto.

EXTRANJEROS

La norma quiere paliar la "insuficiencia" de la ley de 2007 en relación a los extranjeros con residencia estable en España, posibilitando el cambio de la mención de sexo y nombre en la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas extranjeras con residencia legal.

ASEOS O CÁRCELES

La ley instalará a poner en marcha "con urgencia" medidas de "acción positiva" tanto en los sectores públicos como en privados para que, "más allá de la igualdad formal, la igualdad de las personas trans sea plena, real y efectiva". También se contemplan medidas concretas en los "ámbitos sanitario, educativo, laboral, penitenciario o deportivo, entre otros". Eso significa que regulará, por ejemplo, que los alumnos sean llamados en clase con el nombre elegido conforme a su identidad sexual y puedan ir a los baños y vestuarios en donde se sientan más cómodos. O que en las cárceles el internamiento se realice respetando la identidad sexual manifestada y no atendiendo al sexo asignado al nacer.