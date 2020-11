Estos son los 12 peores detergentes para lavavajillas según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en su incesante labor para que los consumidores puedan comprar los mejores productos en relación calidad-precio, se ha lanzado a analizar los detergentes para lavavajillas. Por ello, ha realizado el análisis de 31 productos para guiarle en sus compras. Tras explicar cuáles son los 12 mejores, a continuación el periodico El Español, ha confeccionado un listado con los 12 menos recomendables según la OCU.

Consumo ha llegado a estas conclusiones después de realizarles un test en el que ha tenido en cuenta el formato, si son eco, si las instrucciones de la etiqueta son claras, la calidad del lavado y el secado, la eficiencia, la apariencia final de la vajillla y el impacto medioambiental. En función de eso, ha escogido unos u otros como los mejores o peores. Ahora le explicamos los de menos calidad y seguimos con la serie en la que empezamos desvelando cuáles son las mejores lavadoras, batidoras, planchas, microondas, neveras y detergentes.

Flopp Eco Lavavajillas

La OCU revela que de los 31 detergentes para lavavajillas analizados el de peor calidad es el Flopp Eco Lavajajillas. No aprueba el examen, ya que ha obtenido en su calificación un 43 sobre 100 pese a ser relativamente barato (3,99 euros). El paquete, que se comercia en Carrefour o Dia, por ejemplo, cuenta con 16 cápsulas. Es decir, 0,25 euros la unidad. Lo mejor, el "secado" y, lo peor, la "eficacia de lavado".

Carrefour Todo en 1 Limón

También calificado como un producto de "mala calidad" por la OCU se encuentra uno de los lavavajillas de la marca blanca de Carrefour. Concretamente es el Carrefour Todo en 1 Limón, que ha obtenido un 44 sobre 100 de nota en el test realizado por Consumo. El precio de la caja de 60 pastillas, en este caso, es de 5,64 euros (0,10 euros cada una). Lo peor, su "impacto ambiental". Lo mejor, las "instrucciones" en el etiquetado.

Carrefour Ultra Tabs

Tampoco obtienen una valoración mucho mejor las pastillas de lavajajillas Carrefour Ultra Tabs. En este caso, el producto ha sido calificado por la OCU con un 46 sobre 100, dos puntos por encima que su antecesor, pero no aprueba. De hecho, en este caso vienen 40 dosis en el paquete comerciado por el supermercado de origen francés, el único lugar donde lo podrá adquirir por 4,99 euros. Al igual que el anterior, lo peor, su "impacto ambiental". Lo mejor, las "instrucciones de etiquetado".

El Corte Inglés Pastillas Lavavajillas Todo en 1

Las pastillas de la marca blanca de El Corte Inglés tampoco aprueban el test de la OCU por poco. En este caso, han sido calificadas con un 47 sobre 100. El problema principal de este producto, cuya caja trae 26 dosis, está en su "eficacia de lavado". Sin embargo, son buenas tanto sus instrucciones como el "impacto mediambiental". En este caso cuesta 2,85 euros.

Frosch Limón Verde

Este producto, el Frosch Limón Verde, se presenta en formato "gel" y da para 40 dosis, según aseguran en su envase. Pero, como las pastillas anteriores, este lavajillas no llega al aprobado de la OCU -por poco-, ya que ha tenido una nota de 47 sobre 100. Cuesta 5,85 euros, pero no tiene una buena "eficacia de lavado". Sus instrucciones y su "impacto" mediambiental tienen buena valoración.

Eroski Cápsulas Todo en 1

A sólo un punto del aprobado (49 sobre 100) se quedan las cápsulas de marca blanca de Eroski. Las 24 dosis, vendidas por 3,65 euros por el supermercado de origen vasco, han sido calificadas por la OCU como un producto de "mala calidad". Las dos razones principales son su "eficacia en lavado" media y su regular "impacto medioamiental". Eso sí, las "instrucciones" que presenta el envase son perfectas.

Dia Todo en 1 Premium Pastillas

Aprueba, pero raspado. Las 35 dosis de pastillas para lavavajillas de la marca blanca de Dia han sacado un 50 sobre 100 en el test realizado por la OCU. Aunque tiene una nota media en la "eficacia de lavado", por ejemplo; o alta, en sus instrucciones, lo que le ha tirado para atrás es su mala valoración en cuanto a "impacto mediambiental". La caja, de todas formas, le costará 4,59 euros.

Fairy Original All In One Cápsulas

El producto de Fairy ha aprobado con un 52 sobre 100 en el test de la OCU pese a ser uno de los más caros del mercado, ya que vale 11,54 euros. Consumo considera que tiene una "eficacia de lavado" media y muy buenas instrucciones. Sin embargo, el producto no aprueba en "impacto medioabiental". Si lo adquiere, en todo caso, podrá hacer uso de las 60 dosis que prometen en el envase.

Finish Power Gel 0% Sin Fosfatos

Como el producto anterior, la OCU dice que el Finish Power Gel 0% Sin Fosfatos tiene "calidad media". En este caso, ha obtenido una calificación de 53 sobre 100 y ha tenido una valoración perfecta en "impacto medioambiental". Contrasta con que, a juicio de Consumo, no es un producto que se distinga con facilidad para clasificarlo en una categoría. Su precio es de 9,29 euros y le servirá, si lo adquiere, para 60 lavados.

Somat 8 funciones Todo en 1 Pastillas

El Somat 8 funciones Todo en 1 Pastillas tiene una "calidad media" y una nota de 54 sobre 100, puesta por la OCU tras analizarlos a todos. En la caja vienen 35 dosis que le costarán 5,48 euros. Lo peor de este producto, según el test de Consumo, es el "impacto medioambiental" y, lo mejor, es su "eficacia de lavado". Podrá comprarlo en Alcampo, Condis o El Corte Inglés, por ejemplo.

Finish All In 1 Max Power Gel Antiolor

En la media de los detergentes para lavavajillas, con un 55 sobre 100 para la OCU, se encuentra el Finish All In 1 Max Power Gel Antiolor. Sirve para 50 dosis por el valor de 7,74 euros. En cuanto a "impacto medioambiental", Consumo considera que el producto es perfecto, pero tiene unas malas "instrucciones de etiquetado" que le han bajado la media final.

Somat 8 Acciones Todo en 1 Limón

Llega al 60 sobre 100. Por ello, la OCU lo ha considerado como un producto de "buena calidad". El bote de gel da para 60 lavados y cuesta 8,90 euros. Sin embargo, se encuentra entre los 12 peores analizados por Consumo porque tienen unas malas "instrucciones en el etiquetado" que la han bajado la media. Pese a ello, tiene un "impacto medioambientla" perfecto.