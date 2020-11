Fernando Simón se disculpa por su comentario sobre las enfermeras

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se disculpó este martes por el comentario sobre las enfermeras realizado la semana pasada durante una entrevista. "Ante una broma muy tonta, no fui capaz de responder correctamente y la verdad es que di una respuesta muy incorrecta que a mucha gente pudo molestar. Pido disculpas a todas las personas y colectivos a los que pudiera molestar las palabras que di en respuesta a aquella broma. Lo siento", dijo nada más empezar su rueda de prensa este martes, según informa el diario El Confidencial.

"Lo siento casi más por mí", siguió Simón. "Me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima ese bagaje de reflejos aprendidos y frases hechas que para nada tienen que ver con mi forma de pensar, pues haya quedado claro que todavía tengo mucho camino por delante para aprender y hacerlo mejor. Trataré de hacerlo. Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento mucho. Trataré de no cometer errores de este tipo en otra ocasión".

Hace una semana, el epidemiólogo participó en una charla online con los hermanos Pou, dos de los mejores escaladores de España. "Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaron a Simón en un momento de la conversación. A lo que Simón, respondió: "No les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Ese comentario provocó la reacción del Consejo General de Enfermería, que calificó las palabras de "sexistas y denigrantes" y exigió una disculpa inmediata. En caso contrario, recogería firmas para pedir su reprobación parlamentaria y su despido.

Varios miembros del Gobierno también habían pedido a Simón que se disculpara. "Esas declaraciones no han sido afortunadas, igual que le puedo admitir que no fue afortunado que fuéramos a un acto público aunque fuera el reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, junto con poner el valor el trabajo que está realizando Fernando Simón, cuando los responsables políticos nos equivocamos, hay que pedir disculpas", dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a TVE.

Más dura fue la vicepresidenta Carmen Calvo, que calificó de inapropiado el comentario de Simón y le instó a disculparse. "Tendrá que decir algo, porque eso no puede formar parte de un país donde las mujeres pedimos respeto", dijo en una entrevista en Servimedia. El Partido Popular ha denunciado ante el Observatorio de la Imagen de Mujeres las palabras del director del CCAES.