Burlas a Kayne West por el mensaje que publicó después de votarse a sí mismo

Todo el mundo -literalmente- está a la expectativa de los resultados de las elecciones de los Estados Unidos. Los sondeos, que otorgaban la victoria al candidato demócrata Joe Biden frente a Donald Trump, fracasaron en sus predicciones y de momento todavía se desconoce el ganador de los comicios. Pero si hay algo que ha quedado claro es que la candidatura que presentó de forma tardía el rapero Kanye West se ha estrellado contra un muro, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

Después de una polémica e insólita campaña, el marido de Kim Kardashian se votó a sí mismo este martes como presidente de Estados Unidos. Así lo anunciaba el rapero en Twitter junto a una instantánea en la que aparece votándose a sí mismo. Y aunque eso es algo que hacen todos los candidatos, lo que ha llamado la atención es el mensaje que acompañó junto a la fotografía. “Dios es muy bueno. Hoy voy a votar por primera vez en mi vida por el presidente de los Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío… en mí”, escribió el artista.

A sus 43 años, West se presentaba tan solo en 12 estados: Idaho, Minnesota, Tennessee, Iowa, Arkansas, Colorado, Oklahoma, Vermont, Misisipi, Luisiana, Utah y Kentucky. No es de extrañar que, debido a este factor y a la trascendencia de estas elecciones, su candidatura haya sido un total fracaso. Según la agencia The Associated Press, con casi el 80 % escrutado, su candidatura habría obtenido más de mil votos en cada uno de los estados mencionados, cosechando cerca de 60.000 votos. Sin embargo, en ningún estado ha logrado un porcentaje de voto superior al 0,04 %.

Ante estos resultados y el mensaje que el propio cantante escribió en Twitter después de votarse a sí mismo, son muchos los usuarios de la mencionada red social que han publicado burlas hacia el rapero y todo tipo de memes. La mayoría haciendo referencia a Taylor Swift, la archi enemiga del rapero que todos creen que estará disfrutando de la situación y celebrando el fracaso electoral de su compañero de profesión.