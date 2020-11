VÍDEO | El desgarrador testimonio de una abuela por la muerte de su nieto de 8 años tras acudir cuatro veces a Urgencias: "Tapan todo con el coronavirus"

"Os preguntaréis quién soy yo. Soy una madre que ayer enterró a su hijo de ocho años". Es la frase con la que Marta Gonzálvez Alba arranca un vídeo difundido por las redes sociales en el que denuncia pornegligencia médica la muerte de su pequeño después de haber acudido hasta cuatro veces a Urgencias por los fuertes dolores de tripa de los que se quejaba el niño, según informa el diario digital 20minutos.

"Todo lo tapan con un coronavirus que está dejando morir a la gente", sentencia Gonzálvez visiblemente emocionada. "Dijeron que no era nada y le dieron para cortarle los vómitos aunque mi hijo estaba rabiando de dolor", lamenta la mujer, quien añade que "el pequeño no podía estar boca arriba del dolor y me lo mandaron a casa".

Según su testimonio, la primera vez fue al médico el pasado día 24 de octubre. Ese día acudió a las Urgencias del centro de salud y de ahí fue derivada al Hospital General Universitario de Elda.

Denuncia que desde el primer día "dijeron que no era nada" y que no merecía la pena estar en el centro hospitalario "con lo que había allí", en referencia al coronavirus. Pero la situación del pequeño empeoró en los días posteriores y tras suministrarle un medicamento que no quisieron desvelar falleció en apenas unas horas.

Gonzálvez denuncia públicamente, en un testimonio desgarrador, que al niño no le hicieron ni una analítica de sangre ni una ecografía y asegura que "es mentira que las Urgencias estén saturadas. En Urgencias pediátricas estábamos solos mi hijo y yo y me lo han dejado morir". "No sé la vida que me queda pero la que me queda juro por la memoria de mi hijo que la voy a dedicar a que la gente que atendió a mi hijo lo pague", concluye.