Javi Rey apuesta en Ferrol 360 por un Ferrol "dominador y controlador" antes de enfrentarse al Salamanca CF UDS

El Racing de Ferrol ha comenzado la competición con cuatro puntos de nueve posibles en su casillero. Los gallegos son sextos, con cinco goles a favor y cinco goles en contra. El Ferrol inició la Liga con una derrota ante el Pontevedra, después derrotó al filial del Celta a domicilio y empató en la última jornada a dos contra el Zamora.

En sus filas milita el ex chacinero Javi Rey. El centrocampista gallego, que sufrió una grave lesión temporada atrás, ha jugado tan solo catorce minutos entre los encuentros contra Celta B y Zamora.

"Queremos sacar los tres puntos como sea. Ayudaré desde los minutos que me den. Es un rival ambicioso, también con bastantes fichajes de fuera; no van a estar al 100 % adaptados, va a ser de tú a tú. Los minutos que me den voy a salir a muerte y seremos un once dominador y controlador", admite Javi Rey en Ferrol 360.