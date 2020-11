La Policía prepara un DNI con microchip que podremos llevar en el móvil

El uso del pago con el móvil ‘contactless’ está cada vez más extendido, aún más cuando recomiendan no usar billetes ni monedas para evitar el contacto directo en este contexto de pandemia. No obstante, muchos reclamaban que nuestro smartphone -que ya sirve para casi todo- nos permitiera también identificarnos para no tener que llevar encima ningún tipo de documento, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

A pesar de que la Administración Pública ya dispone de herramientas como el DNIe para algunos procesos online, aún no disponemos de la posibilidad de tener el DNI totalmente digitalizado en nuestro smartphone. Hasta ahora: el nuevo DNI 4.0 nos permitirá tener nuestros datos en el móvil.

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha anunciado el proyecto hoy martes en el Congreso de los Diputados durante la presentación de los presupuestos para 2021.

La Policía Nacional ha explicado esta iniciativa denominada Identidad Digital DNIe,. que se realizará con una dotación global de 25 millones de euros y recursos provenientes del Fondo de la Unión Europea, De toda esa cantidad, 6.5 millones de euros se destinarán al desarrollo de varias herramientas entre las que se incluye este Dni 4.0. A su vez, se trabajará en otros recursos como el DNI Exprés, la inclusión de tablets en la expedición de documentos, el pago de tasas mediante TPVs y la App ‘DNIe en el móvil’.

Aunque aún no se conocen los detalles de esta aplicación, será similar a la que tiene la DGT para llevar el carnet de conducir en el móvil.

El objetivo de la Policía es agilizar la creación del DNI -como pagar la tasa con tarjeta o hacer la fotografía en la propia oficina- y permitir que podamos llevarlo encima siempre.