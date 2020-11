​Jacobo Montes: “Compostela es de los equipos que tiene los mecanismos ofensivos más trabajados de la liga”

El técnico gallego del Guijuelo dejó claro que no tiene once titular y que todos los jugadores están para aportar al grupo

El entrenador del Club Deportivo Guijuelo, Jacobo Montes, ha dejado claro en sala de prensa que no tiene once inicial y que todos los jugadores están para aportar al club. Pero el gallego, ante todo, advierte de los puntos fuertes del Compostela, su próximo rival.

Mentalidad. “Cambia que tenemos tres puntos más, que es bastante. Pero lo que es intentar enfocar el siguiente partido, no cambia mucho. Los jugadores están con la mentalidad más positiva. Tomamos la semana con la misma responsabilidad. De momento muy contento porque se ven las caras más alegres”.

Molina y Jonathan. “Yo no entiendo de damnificados. Tenemos 21 jugadores en plantilla y el entrenador tiene que tomar decisiones. Ha salido Sarkauskas y ha tenido momentos buenos y malos. Salió Dan y cumplió muy bien; ha salido Deco y cumplió muy bien. Para eso están las plantillas: cuando les toque su oportunidad, saber competir. Respecto a Molina y Jonathan, no les tengo que explicar, son profesionales como la copa de un pino. Somos defensores, tanto Marcos como yo, de no tener once titular sino un abanico amplio de posibilidades”.

Compostela. “Es un equipo que conocemos mucho. Conocemos al entrenador y tenemos buena relación. Si vamos pensando que vamos a jugar contra un equipo que no ha marcado goles, vamos a perder y bien; si vamos pensando que nos vale solo con defender, vamos a perder y bien. Compostela es de los equipos que tiene los mecanismos ofensivos más trabajados de la liga. Llevan con el mismo bloque durante cuatro años que lleva Yago con ellos. Tienen muy claro lo que hacen. El gol llegará porque las ocasiones las generan. Tenemos que ir a Santiago pensando que nos vamos a encontrar a un rival dificilísimo”.