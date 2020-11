​Igea confirma la intención de la Junta de prorrogar el toque de queda en Castilla y León

La Junta de Castilla y León prorrogará el toque de queda entre las 22 y las 06 horas. O, al menos, es su intención, tal y como ha confirmado en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea.

El vicepresidente de la Junta ha señalado que la voluntad del Gobierno regional es mantener esta medida, como el resto de las aplicadas, “hasta que haya un descenso sostenido y estable de la incidencia”.

Asimismo, ha aprovechado para hacer autocrítica y ha admitido que “no es buena cosa levantar las medidas a los 15 días si no hay una estabilización clara a la baja de los datos”, ya que inmediatamente después se producen rebrotes.

Por lo tanto, en los próximos días se verá publicada la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León la prórroga del toque de queda. “Estamos empezando a ver ahora el resultado, aunque no es de sólo esta medida sino de todas las aplicadas durante estas semanas, pero tenemos que esperar más para hacer un balance definitivo”, ha reafirmado Igea.

“Sólo hay una medida que funciona seguro, que es la de meter a todo el mundo en su casa”, ha proseguido el vicepresidente, quien ha aclarado, eso sí, que esa será la última opción y que el Gobierno regional trabaja, precisamente, para evitar el confinamiento domiciliario, porque “a veces parece lo contrario”.

“El objetivo no es salvar la Navidad, es salvar vidas y la economía de esta Comunidad”

Respecto a si las medidas podrían terminar de cara al mes de diciembre, Igea insistió en que todas se aplicarán “durante el tiempo que sean necesario” y que su objetivo con todas las restricciones impuestas “no es salvar la Navidad, y el que se lo plantee, está muy equivocado. El objetivo es salvar vidas y la economía de esta Comunidad”.

En una línea similar se expresó Verónica Casado, quien reafirmó que, por el momento, no se aplicará ninguna medida más, tampoco confinamientos perimetrales de ningún municipio, ya que quieren esperar para ver cómo afectan todas las restricciones durante los próximos 10 o 14 días y si realmente se está produciendo un descenso en la incidencia, como hasta ahora.

“Si de algo no me fío es del coronavirus”, prosiguió, retomando la idea de que “tenemos que estar preparados para todas las situaciones”, aunque repitió que la Junta trabaja para evitar el confinamiento domiciliario y no para lo contrario. Eso sí, la consejera apuntó que, de haber continuado como la semana pasada, el día 15 de noviembre se habría producido un colapso sanitario -algo que se ha logrado evitar-, motivo por el que seguirán pidiendo al Ministerio de Sanidad que habilite una herramienta legal para que, llegado el caso, se pueda aplicar un confinamiento que, eso sí, sería menos estricto que el de marzo (se asemejaría más al de mediados de mayo).

“No se puede responsabilizar a ningún sector, porque de lo único que son culpables es de reunir a gente”

Respecto al cierre de la hostelería y de las grandes superficies, Francisco Igea coincidió en la idea de que son sectores esenciales y que no son culpables “de nada” ya que han extremado las medidas de precaución. Sin embargo, se ven afectados porque “allí se junta mucha gente, de distintos grupos, y todos entendemos, no sólo nosotros sino toda Europa, que es donde hay mayor riesgo”.

Pero el vicepresidente de la Junta recalcó que “no son responsables ni culpables de nada” y consideró que tienen que ser ayudados por todas las administraciones públicas “en todos los niveles”, desde las locales hasta las nacionales, dio un palo al Gobierno nacional por “eludir su responsabilidad”, algo que “no es admisible”. Por último, reflejó su voluntad de conseguir la vuelta a la actividad de todos los sectores que cerrarán a partir de este viernes “lo más pronto posible.”