"Las mascarillas quirúrgicas no valen para interiores": El discurso alertante de un experto del CSIC

José María Lagarón, investigador del Instituto de Agroquímica y Técnica Alimentaria del CSIC, ha alertado de que “las mascarillas quirúrgicas no valen para interiores”, según informa el diario Huffingtonpost.

El experto, que desarrolló la mascarilla FFP2 de nanofibras del CSIC, ha explicado en una entrevista en Nius que las quirúrgicas no son efectivas contra los aerosoles porque son abiertas y porque se testan contra bacterias, no contra virus.

“Cuando las testas, tienes que probar su eficiencia de filtración contra bacterias de 3 ó 4 micras, que debe ser superior al 95% o incluso al 98%. Pero nosotros tenemos una máquina para filtrar aerosoles, y cuando yo cojo una quirúrgica y la testo con aerosoles, me sale que la filtración estaría entre un 65% y un 80%. No más”, ha señalado.

Lagarón ha asegurado, además, que “hay la noción equivocada de que una mascarilla quirúrgica protege de que tú contagies a otros, pero eso no es verdad” y ha apunta que “protege de que las bacterias que yo emito puedan pasar a través de la mascarilla”. “Pero si yo tengo un virus, sólo me van a proteger en parte, hasta un 80% como mucho. Las más restrictivas llegan hasta el 85%”, ha insistido.

Por eso, ha continuado, las quirúrgicas no valen para interiores “porque no nos estamos protegiendo de bacterias, no estamos en un hospital”. “Si alguien estornuda, o simplemente habla, como la mascarilla no es estanca, además, parte de esos aerosoles la atraviesan (entre un 15% y un 35%), y otra parte sale por los laterales”, ha reiterado.

Por eso, el investigador ha explicado que a él no le importa llevar una quirúrgica en la calle, o incluso una de tela, porque lo máximo que le pueden llegar son las partículas más gruesas.

Pero, en cambio, ha aseverado: “Yo, en una habitación donde hay otras personas con quirúrgicas o textiles (que ya es el colmo), no puedo estar tranquilo”.

“Si tienes un supercontagiador en una habitación, como no te pongas una FFP2 o FFP3 vas a acabar contagiado, seguro”, ha alertado antes de avisar: “Yo no enviaría a la gente a trabajar a una oficina sin una protección de FFP2″.