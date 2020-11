Alba Moras da la clave para la mejora del Salamanca CF UDS femenino: "Tenemos que intentar tener más el balón"

Una de las caras nuevas del Salamanca CF UDS femenino esta temporada es Alba Moras. La centrocampista leonesa reconoce que el vestuario es una pequeña familia y también incide en que deben mejorar sus prestaciones respecto a partidos anteriores.

Arranque de temporada. "Tenemos margen de mejora. Lo cierto es que estamos entrenando mejor que jugando. El Cuerpo técnico nos dice que tenemos que intentar tener más el balón".

Próximo partido. "Jugamos el domingo contra el San Pío X en Valladolid. Seguro que es un partido muy interesante. Nosotros estamos con muchas ganas y queremos sumar los tres puntos".

Vestuario. "El grupo me ha acogido superbien. Tanto el cuerpo técnico como las jugadoras. Son una pequeña familia".

Características. "Me gusta mucho estar siempre con el balón o muy cerca de él. Organizar y equilibrar. También me gusta trabajar cuando no lo tenemos".