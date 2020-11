La Vuelta se prepara bajo la lluvia en Salamanca

Pese a la intensa lluvia presente a última hora de este jueves, 5 de noviembre, en Salamanca, los operarios de La Vuelta trabajan intensamente para tenerlo todo preparado para el pistoletazo de salida de la etapa que este viernes discurrirá entre Salamanca y Ciudad Rodrigo.

Los trabajos se están realizando en la Aldehuela, lugar desde el que partirán los ciclistas pasadas las 12:00 horas del mediodía del viernes.

Así, durante la tarde se han ido dejando ver numerosos vehículos pertenecientes a la organización de La Vuelta, que han ido llegando a diferentes hoteles de Salamanca para pasar la noche. Mientras, todo está quedando a punto para el viernes. La pena es que los salmantinos no podrán disfrutar "in situ" (o al menos no como estaban acostumbrados) del recorrido de los ciclistas por las calles de la ciudad.