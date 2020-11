Cómo inflar un globo sin helio (y que flote)

Te mostramos un sencillo truco para hinchar globos sin helio y que se eleven. No gastes dinero, tendrás globos flotadores utilizando materiales que casi todos tenemos en casa

Todos hemos visto globos decorando cientos de fiestas de cumpleaños y otros eventos. No obstante, para que luzcan bien deben hincharse con helio, ¿o no? ¿Sabías que puedes hacer que flote un globo sin helio?

No todo el mundo tiene helio en casa, por eso queremos mostrarte que hay alternativas para inflar un globo y que flote, tal y como explica el diario El Español. Toma nota y no te pierdas las siguientes recomendaciones.

Cómo hacer que un globo flote sin helio

Lo primero de todo para hacer que flote un globo será preparar los materiales, pero no te preocupes, son muy fáciles de conseguir. En caso de no contar con alguno de estos ingredientes, podrás encontrarlos sin ninguna dificultad en cualquier supermercado y sin tener que gastar grandes cantidades de dinero.

Necesitarás preparar los siguientes componentes:

- Todos los globos que necesites

- 1 embudo

- Tantas botellas de agua pequeñas con el cuello estrecho como globos desees inflar

- Vinagre de vino destilado no apto para ingerir

- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Cómo inflar un globo que vuela sin helio:

Seguro que has visto cientos de veces en todas las ferias vendedores de globos de helio, para lo que cuentan con una especie de bombona con ese gas. Para quien lo desconozca, el helio es un gas muy ligero empleado, entre otras cosas, para inflar globos y hacer que floten.

Sin embargo, como hemos dicho antes, no todo el mundo dispone de este producto, que además no es para nada barato. Incluso su uso puede acarrear ciertos riesgo para la salud, sobre todo si se inhala en exceso.

Es cierto que en tiendas especializadas podrás encontrar este servicio, aunque si lo has buscado alguna vez, habrás comprobado que no en todas ellas cuentan con bombonas de helio. No tienes por qué preocuparte, a continuación, te mostramos la alternativa más eficaz y popular para inflar un globo sin helio.

Pasos para hacer que flote un globo sin helio:

En primer lugar, vierte un poco de vinagre blanco destilado en una de las botellas con ayuda de un embudo. Tienes que llenar aproximadamente 1/4 de la botella y es preferible que sean de plástico, pues el vinagre acabará dañando el metal y el cristal. También debes tener en cuenta que puedan apoyarse con facilidad sobre una superficie plana.

Después, coge uno de los globos deshinchados y vierte dos cucharadas de bicarbonato de sodio dentro de él. Para ello, también puedes ayudarte con un embudo o incluso una pajita.

A continuación, encaja la abertura del globo en la zona de la rosca de la botella, sin tapón, y con mucho cuidado de que el bicarbonato no se salga. Cuando tengas bien asegurado el globo, deja que el bicarbonato baje hasta el fondo de la botella poco a poco. Allí entrará en contacto con el vinagre y generará una reacción para inflar globo.

Esta reacción producida en la botella cuando el bicarbonato entra en contacto con el vinagre, generará una especie de efervescencia en el interior de la botella. Dicha reacción se produce por la formación de dióxido de carbono ocasionada al mezclar ambos productos, por lo que el gas resultante podrá hacer que flote un globo.

Por último, solo tienes que realizar esta misma operación con todos los globos que necesites.

En caso de que no obtengas los efectos deseados no debes preocuparte, ya que lo más probable es que las proporciones de vinagre y/o bicarbonato no sean suficientes. Solo tendrás que repetir el proceso añadiendo un poco más de cantidad de ambos ingredientes y agitar la botella con suavidad para eliminar las burbujas producidas tras la reacción.

Como habrás podido comprobar, puedes inflar un globo sin helio, pues además este gas es peligroso si se inhala, como hemos indicado más arriba. De hecho, puede producir graves consecuencias como un paro respiratorio si el gas todavía está frío, o hipoxia y/o asfixia al desplazar el oxígeno de los pulmones.

Pues bien, una vez que tengas cada globo que vuela sin helio bien hinchado, podrás sacarlos con mucho cuidado de la botella para no romperlos y atarlos para comprobar que flotan de verdad. ¡Y a disfrutar de una fiesta insuperable!

Consejos para hacer que flote un globo sin helio

Ahora que ya sabes cómo inflar un globo sin helio, es fundamental que tengas en cuenta algunos consejos e indicaciones para antes y después de utilizar los ingredientes y materiales requeridos. Estos son algunos de los más destacados:

Lo primero y más importante es que los residuos que quedarán en la botella después de haber hecho esta mezcla no puede volver a utilizarse. Por lo tanto, si quieres hacer más de un globo que vuela sin helio, tendrás que recurrir a una botella nueva por cada globo.

Si quieres saber cuánto dura un globo hinchado de esta manera, más o menos permanecerán flotando el mismo tiempo que los globos normales.

A la hora de inflar globo debes tener especial cuidado con los niños más pequeños, pues la mezcla del vinagre con el bicarbonato puede suponer un gran riesgo para ellos si no son supervisados por ningún adulto.

En caso de que no dispongas de vinagre blanco destilado, pues utilizar cualquier otro tipo de vinagre, aunque es posible que los efectos tarden un poco más en aparecer.

Por último, cuando vayas a hacer que flote un globo sin helio no inhales los gases resultantes de este "helio" casero, podrían provocar mareos y otras complicaciones. ¿A qué esperas para preparar tu propio globo que vuela sin helio?