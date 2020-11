PSOE y ERC acuerdan también suprimir la oposición para acceder a la inspección educativa

Las comunidades autónomas podrán nombrar a los inspectores educativos con criterios subjetivos, ambiguos o directamente arbitrarios. Una enmienda transaccional aprobada ayer entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC permitirá a la Generalitat de Cataluña y a otros gobiernos autonómicos seleccionar a los inspectores sin que pasen por examen en la fase de oposición, lo que puede dar pie a poner a personas de la misma tendencia ideológica. Es otra de las sorpresas de última hora de la Ley Celaá a su paso por el Congreso. En la ponencia de ayer, la cuarta y última de las reuniones, fue aprobada también la polémica enmienda que quita al castellano su rango de lengua vehicular y oficial del Estado, según informa el diario El Mundo.

"TEXTOS REDUNDANTES"

El texto salió adelante por una mayoría de 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV. PSOE, Unidas Podemos y ERC, promotores de la enmienda, obtuvieron el respaldo de EH Bildu y Más País. PP, Ciudadanos, Vox y UPN votaron en contra y recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional porque consideran que supone un "atropello" a los derechos fundamentales. JxCAT, aunque no está en la ponencia, también rechaza esta medida.

La transaccional aprobada dice que las "administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable", sin hacer una referencia, como antes, a que el castellano es "lengua oficial del Estado" y "lengua vehicular". Serán las propias autonomías las que se encarguen de aplicar instrumentos "de control, evaluación y mejora" para velar por que se enseñe en castellano. El problema es que regiones como Cataluña no quieren garantizarlo. "La Constitución no dice que el castellano tiene que ser lengua vehicular", argumentó Joan Mena, de Unidas Podemos, que defendió que, si han quitado la alusión al español como lengua oficial del Estado, es «precisamente porque ya viene en la Constitución y jurídicamente no podemos hacer textos redundantes".

CONTROLAR LA INSPECCIÓN

También se aprobó una enmienda que suprime la prueba de la oposición al cuerpo de inspectores educativos y la sustituye por una "valoración" de "la capacidad de liderazgo" y de sus "conocimientos pedagógicos, de administración y de gestión". Desde la LOE los inspectores tienen que pasar por una fase de concurso y otra de oposición, que incluye un examen. En los años en que no se han convocado oposiciones, algunas autonomías han designado a los llamados "inspectores accidentales" mediante concursos de méritos, personas que han estado sometidas a más presiones de la Administración.

EL PSOE CEDE CON LA DIFERENCIADA

El PSOE ha cedido en lo que había prometido no tocar. Los líderes de Unidas Podemos presumieron ayer de haber logrado "prohibir los conciertos" a los colegios que separan por sexos. Joan Mena: "Quien, en un delirio fundamentalista y sexista, quiera llevar a sus hijos a estos centros lo tendrá que pagar con su dinero". Celaá había dicho que no podía suprimir estos conciertos porque los avala el Constitucional. Tras un largo debate, el PSOE ha concluido que, aun así, lo rentabilizará políticamente.

SUELO SÓLO PARA LA PÚBLICA

Mena explicó que también aprobaron una enmienda contra el "privilegio" y el "negocio" para impedir que se pueda ceder suelo público a los centros concertados. "Los municipios cooperarán con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares para la construcción de nuevos centros docentes públicos", dice el nuevo redactado. Si se erigen nuevos colegios, las cesiones y convenios de suelo siempre serán sólo para los públicos. También salió adelante otra enmienda para "incrementar la oferta de plazas públicas a disposición de los ciudadanos y equiparar el porcentaje de plazas públicas al resto de países". Nada para la concertada (25% de alumnado).

"MEMORIA DEMOCRÁTICA DE GÉNERO"

Otra de las enmiendas aprobadas ayer impone en la escuela el estudio de la llamada «memoria democrática», que, se añade, «deberá plantearse, en todo caso, desde una perspectiva de género». Además, desde Primaria, los alumnos recibirán educación afectivo-sexual.

EDUCACIÓN ESPECIAL

La ponencia de la Lomloe no accedió a la petición de las familias de educación especial para que se eliminara la disposición adicional cuarta, que, denuncian estos colectivos, convertirá a los centros de educación especial en meros centros de referencia, sin los recursos necesarios.