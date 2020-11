VÍDEO | ​Pipi Estrada y Sara Sálamo protagonizan una disputa en la redes sociales por Isco

“El peligro de las RRSS es que hay personas que se creen cualquier cosa que leen, y eso hace q la población cada vez se enquiste más en pensamientos que incluso son BULOS. Difundir mentiras como esta es de tener muy poco rigor profesional y que no te importe ser un charrán de categoría”

Por todos es sabido que, desde hace unos años, Sara Sálamo comenzó una forma de vida vegana. Y para quien no lo supiera, pues ahora ya lo sabe. Una rutina que no solo incluye la alimentación, sino también el uso de artículos únicamente que no procedan de animales, entre otras muchas cosas, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

Y una rutina en la que, queriendo o sin querer, también ha introducido a su pareja, Isco Alarcón. Una decisión que, como casi todo en estos tiempos, no tardo en ser muy criticada. Y es que fueron muchos los que aseguraron que una dieta vegana no era lo más recomendado para un futbolista de élite.

Lo cierto es que el rendimiento del malagueño en lo que va de temporada no ha sido el esperado. Bien sea por esta nueva forma de vida de la que hablamos o por la falta de confianza por parte de su entrenador, lo único claro es que el mediocentro no acaba de mostrar su mejor versión.

Y claro, las críticas son cada vez más y más voraces. La última, por parte de Pipi Estrada este jueves en ‘El Chiringuito’. El tertuliano quiso dar una recomendación al mediocentro en forma de dardo envenenado a su pareja: “Isco, quédate a comer en Valdebebas, cómete un filete y luego cuando llegues a casa, le dices a tu mujer que te has comido una ensalada”, comentó el periodista deportivo.

Un comentario que, lógicamente, no sentó nada bien a Sara: “El peligro de las RRSS es que hay personas que se creen cualquier cosa que leen, y eso hace q la población cada vez se enquiste más en pensamientos que incluso son BULOS. Difundir mentiras como esta es de tener muy poco rigor profesional y que no te importe ser un charrán de categoría” escribió en Twitter la canaria.

Y continuó: “No suelo entrar al trapo de estas tonterías... Pero oye, una también se cansa de que te insulten a ti y a tu familia a diario... Y encima citando bulos” culminó.