​Aumenta la espera para operarse en el Hospital de Salamanca a 208 días de media pese a la recuperación de la actividad durante el verano

Aunque la pandemia del coronavirus ha influido en gran medida en el aumento de las listas de espera, los datos referentes al Complejo Asistencial Universitario son más que preocupantes. Y es que, a 30 de septiembre, la demora media de espera para una intervención es de 208 días, lo que supone casi 80 días más que a 31 de diciembre de 2019, cuando había 124.

Tal y como señala la Junta de Castilla y León en los datos ofrecidos este viernes, este aumento desmesurado se ha producido por la ralentización de los procesos por la pandemia. Eso sí, si bien el organismo regional señala que durante el verano se ha recuperado la actividad ordinaria tanto en consultas externas como en pruebas diagnósticas, lo cierto es que el tiempo de demora en lista de espera ha aumentado respecto a junio en 9 días, ya que el 30 de dicho mes el tiempo de demora medio era de 199 días.

Este tiempo de demora de Salamanca no es sólo el segundo más alto de toda Castilla y León, sólo superado por el del Complejo Asistencial de Burgos (237 días), sino que es 54 días superior a la media de espera de la Comunidad, cifrada en 154 días.

La buena noticia es que el número de personas pendientes de una operación quirúrgica en el Hospital de Salamanca ha disminuido respecto a los datos de junio. Si el 30 de dicho mes había 6.328 pacientes en la lista de espera, a 30 de septiembre esa cifra ha disminuido a 5.910 personas.

Asimismo, hay 508 pacientes en Salamanca que Sacyl denomina "transitoriamente no programables", es decir, son aquellos pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, cuya programación no es posible en un momento dado porque, o bien cuentan con motivos clínicos que por el momento no aconsejan temporalmente su intervención; o han solicitado el aplazamiento de la operación por motivos personales o laborales. Esta cifra se ha reducido en comparación con junio en 19 personas.

Respecto a las personas que han rechazado la propuesta de intervención en un centro sanitario alternativo, la cifra ha disminuido a 371, lo que supone 62 menos que el 30 de junio. Eso sí, ha aumentado a los 368 días de espera media para estos pacientes, cuando hace 3 meses se cifraba en 341 y 230 a 31 de diciembre de 2019.

La lista de espera en Castilla y León

La pandemia por la COVID-19 sigue influyendo en los registros de listas de espera de los hospitales de Castilla y León, en este caso los referidos al tercer trimestre del año, pese a la recuperación de la actividad ordinaria experimentada este verano tanto en consultas externas como en pruebas diagnósticas y cirugías.

Así, la lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales de Sacyl se situó en el tercer trimestre del año en 32.501 pacientes, un 19 % más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 27.224, según los datos disponibles en el Portal de Salud. Se ha registrado no obstante una disminución global del 8 % con respecto a diciembre de 2019 (de 35.314 a 32.501) y cifras mantenidas respecto a junio 2020 (32.111).

La demora media para una intervención ha pasado de 94 días en diciembre 2019 a 154 días en septiembre 2020 (89 un año antes), aunque con respecto a junio ha disminuido en 7 días. Hay que tener en cuenta que las circunstancias surgidas con la pandemia y la situación vivida desde ese momento en los 14 hospitales de Sacyl obliga a una comparativa de datos relativa.

Una cifra relevante indica que un 96 por ciento de los pacientes en prioridad 1, es decir, los casos más urgentes, han sido operados dentro del plazo marcado de 30 días, mientras que los de prioridad 2 (demora menor a 90 días) lo han sido en un 59 %, y los más leves -prioridad 3, menos de 180 días- han sido intervenidos en un 56 % dentro del plazo establecido.

Por especialidades, las que más han disminuido su lista de espera en el tercer balance del año han sido, con respecto a 2019, Otorrinolaringología (-12 %) y Cirugía Torácica (-6 %). Las que más aumentan son Cirugía Cardiaca (53 %) y Cirugía General y de Aparato Digestivo (48 %).

Hay que señalar que el número de operaciones programadas en los primeros nueve meses del año ha disminuido globalmente un 33 %, pasando de 100.969 en 2019 a 67.154 programadas en 2020.

Consultas externas

La lista de espera de primeras consultas refleja por su parte un descenso del 40 % entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, pasando de 184.528 a 111.066 pacientes registrados. El hospital con mayor bajada en la cifra de pacientes en este apartado es el del Bierzo, con un 80 % menos, seguido del Hospital Universitario Río Hortega con un 56 % y el Complejo Asistencial de León con un 55 %.

Sin embargo, la pandemia sí se ha dejado notar especialmente en la espera media estructural para una primera consulta, que ha aumentado en el conjunto de hospitales un 71 % al crecer de 64 a 110 días, disminuyendo en el HURH un 52 % (de 59 a 28 días) y en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro un 13 % (de 81 a 71).





La actividad global en primeras consultas ha pasado de 992.405 a 625.170 consultas (disminución de un 37 %).