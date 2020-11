Los niños producen diferentes anticuerpos en respuesta al coronavirus que los adultos

Investigadores de la Universidad de Columbia (EEUU) han realizado un examen en profundidad de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en niños, y, sorprendentemente, muestra diferencias en los anticuerpos que sugieren que el curso de la infección y la respuesta inmune es distinta en niños y adultos, de modo que la mayoría de los niños eliminan fácilmente el virus de sus cuerpos.

Por tanto, según el estudio publicado en 'Nature Immunology', niños y adultos producen diferentes tipos y cantidades de anticuerpos en respuesta a la infección con el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, lo que explicaría una de las manifestaciones más llamativas de la pandemia: que la mayoría de los niños se enfrentan bien al virus mientras las personas mayores luchan.

"En los niños, el curso infeccioso es mucho más corto y probablemente no tan diseminado como en los adultos. Los niños pueden eliminar este virus de manera más eficiente que los adultos y es posible que no necesiten una fuerte respuesta inmune de anticuerpos para eliminarlo", señala Matteo Porotto, profesor asociado de patogénesis molecular viral en el Departamento de Pediatría de Columbia y coautor del estudio junto a la inmunóloga de la Universidad de Columbia Donna Farber.

"Esta es una nueva infección para todos, (...) pero los niños están adaptados de forma única para ver patógenos por primera vez. Para eso está diseñado su sistema inmunológico. Los niños tienen muchas células T ingenuas que pueden reconocer todo tipo de nuevos patógenos, mientras que las personas mayores dependen más de nuestra memoria inmunológica. No somos tan capaces de responder a un nuevo patógeno como los niños", señala Farber.

LOS NIÑOS PRODUCEN MENOS ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES

Entre los 47 niños del estudio, 16 fueron tratados en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia por síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) y 31 niños de edades similares dieron positivo al virus después de visitar el centro médico para el tratamiento de otras afecciones. La mitad de los niños sin MIS-C no tenían síntomas de COVID-19. Los 32 adultos del estudio iban desde pacientes gravemente afectados ingresados en el hospital hasta aquellos con una enfermedad más leve que se recuperaron en casa.

Ambos grupos de niños produjeron el mismo perfil de anticuerpos, encontró el estudio, que difería del de los adultos. En comparación con los adultos, los niños producen menos anticuerpos contra la proteína de pico del virus, que el virus usa para infectar células humanas. Los anticuerpos de los niños tenían la menor actividad neutralizante, mientras que todos los adultos, incluidos los jóvenes de 20 años, producían anticuerpos neutralizantes. Los adultos más enfermos tuvieron la actividad más neutralizante.

Aunque puede parecer contradictorio que los pacientes más enfermos produzcan anticuerpos con la mayor actividad neutralizante, Farber señala que probablemente refleja la cantidad de tiempo que el virus está presente en los pacientes más enfermos. "Existe una conexión entre la magnitud de su respuesta inmune y la magnitud de la infección: cuanto más grave es la infección, más robusta es la respuesta inmune, porque necesita tener más células inmunes y reacciones inmunes para eliminar una dosis más alta de un patógeno", explica.

LAS INFECCIONES INFANTILES SON LIMITADAS

A diferencia de los adultos, los niños también producen muy pocos anticuerpos contra una proteína viral que solo es visible para el sistema inmunológico después de que el virus infecta las células humanas. Eso sugiere que en los niños, la infección no se propaga mucho y no mata muchas de sus células.

"Debido a que los niños eliminan el virus natural rápidamente, no tienen una infección generalizada y no necesitan una fuerte respuesta de anticuerpos", señala Porotto. El curso reducido de la infección en los niños puede significar que son infecciosos durante un período de tiempo más corto en comparación con los adultos y, por lo tanto, es menos probable que propaguen el virus, aunque los investigadores no midieron la carga viral en los niños.

"Los estudios actuales en otros países indican que los niños más pequeños en edad escolar no son vectores del nuevo coronavirus, por lo que nuestros datos son consistentes con esos hallazgos", añade Farber.

LOS NIÑOS DEBEN RESPONDER BIEN A LA VACUNA

Las respuestas de anticuerpos encontradas en los niños no sugieren que los niños tengan una respuesta más débil a una vacuna, dicen los investigadores. Las vacunas en desarrollo para el SARS-CoV-2 contienen partes del virus y no imitan la ruta normal de infección.

"Aunque los niños no producen anticuerpos neutralizantes en respuesta a una infección natural con el SARS-CoV-2, las vacunas están diseñadas para generar una respuesta inmunitaria protectora en ausencia de una infección. Los niños responden muy bien a las vacunas y creo que desarrollarán buenas respuestas de anticuerpos neutralizantes a una vacuna contra el SARS-CoV-2, y probablemente estarán mejor protegidos que los adultos", advierte Farber.

Dicho esto, muy pocos estudios de vacunas están inscribiendo a niños actualmente y necesitaremos estos datos para comprender realmente qué tan bien funcionan las vacunas en los niños.

¿QUÉ LE FALTA AL SISTEMA INMUNOLÓGICO DEL ADULTO?

Aunque los hallazgos sugieren que el curso de la infección en niños y adultos es diferente, aún no se sabe cómo los niños pueden eliminar el virus con mayor facilidad y qué carece del sistema inmunológico de los adultos.

Farber, Porotto y sus colegas de Columbia ahora están buscando diferencias en la respuesta de las células T (los anticuerpos son producidos por las células B del sistema inmunológico), especialmente las células T que residen en el pulmón.

Los niños infectados con SARS-CoV-2 también pueden generar una respuesta más fuerte del sistema inmunológico innato, que despliega interferón y células llamadas macrófagos para atacar indiscriminadamente a las células infectadas por patógenos. Estudios anteriores sugieren que la respuesta inmune innata puede retrasarse en adultos infectados con SARS-CoV-2.

"Si la respuesta innata es realmente fuerte, eso puede reducir la carga viral en los pulmones, y los anticuerpos y las células T de la respuesta adaptativa tienen menos que aclarar", señala Farber. Además, es posible que el virus sea menos capaz de infectar las células de los niños, posiblemente porque las células de los niños expresan menos proteínas que el virus necesita para infectar las células humanas.

Los investigadores de Columbia están probando estas posibilidades con células de niños frente a las de adultos. "Todavía hay todos estos temas sobre los que tenemos muy poca información. La interacción entre el virus y el huésped es la razón por la que vemos tanta diversidad en las respuestas a este virus, pero todavía no entendemos lo suficiente sobre este virus para determinar realmente qué conduce a una enfermedad grave y qué conduce a una enfermedad leve", cocnluyen.