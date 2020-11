​Hernán Pérez: “Tenemos menos puntos de lo que estamos demostrando o queríamos tener”

El entrenador de Unionistas, Hernán Pérez, aseguró en sala de prensa que el duelo ante el Celta B será muy complicado y explicó que tiene a todos sus jugadores disponibles, aunque está expectante con la situación de algunos.

Partido pre-parón. “Creemos que los dos últimos partidos de Liga, por juego, ocasiones y por situaciones de partido, tenemos menos puntos de lo que estamos demostrando o queríamos tener. Sí queremos traducirlo en puntos. Ahora va a haber un parón y va a posicionarse en la competición”.

Bajas. “Todos disponibles. A lo largo del día de hoy, estamos expectantes. En la sesión de mañana esperemos que no haya ningún percance. Me ha confirmado el club que Raúl está disponible”.

Celta B. “Es un partido muy complicado. A pesar de que no tiene una puntuación alta, en Guijuelo merecieron adelantarse en los primeros 25 minutos, con el Ferrol fallan un penalti con 0-0 y Mario en Pontevedra hace una doble parada ganadora con 0-0. Tiene jugadores de mucha calidad y en un momento pueden despertar. Más que en transiciones, creo que son buenos en juego combinativo. Conozco muy bien ese club y siempre están sacando jugadores de abajo”.

Titulares. “La idea de todo entrenador es tener un once titular y que la gente se vaya adaptando, vaya entrando… por las situaciones de mercado no habíamos podido tener a todos los jugadores y es mejor tener un once reconocible que ir cambiando todas las semanas. Nuestra idea es dar una continuidad al bloque”.

Pocos medios en la rueda de prensa previa y situación con el club. “Yo estoy cómodo siempre. Vengo de un club muy importante que no estaba en sus mejores momentos y en otro muy humilde porque venía uno o dos. Para mí, es hasta demasiada gente la que viene”.