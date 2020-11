Javier Iglesias: “La Junta de Castilla y León y su presidente a la cabeza están gestionando con responsabilidad, sensatez y eficacia”

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias ha valorado este sábado, 7 de noviembre, la encuesta realizada por Sigma Dos para la Agencia Ical sobre la gestión del covid-19 a nivel autonómico y a nivel nacional. Dicha encuesta da a conocer la posición favorable de los ciudadanos de Castilla y León a la gestión que ha realizado la Junta de Castilla y León de la pandemia. De igual modo, publica que Alfonso Fernández Mañueco es el político más valorado y el único líder de Castilla y León que aprueba.

A juicio del presidente de los populares, estos datos “no hacen más que confirmar lo que veníamos declarando desde el Partido Popular: que la Junta de Castilla y León, con su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a la cabeza ha actuado de forma sensata, adoptando las medidas necesarias e incluso anticipándose y abriendo camino a otras comunidades autónomas en la toma de decisiones”.

La Junta de Castilla y León, según Iglesias, “ha gestionado desde el primer momento con eficacia y no ha escatimado esfuerzos para luchar contra la pandemia, con valentía y responsabilidad, aplicando las medidas necesarias para proteger la salud de las personas y la economía porque si no hay salud no hay economía”. “Al contrario -prosiguióde lo que ha ocurrido con el Gobierno de España, quien está abandonando a las Comunidades Autónomas a su suerte y, por ende, a sus ciudadanos” algo que según Iglesias es “una flagrante dejadez de funciones que está azotando la sanidad y la economía del país”.

Por eso, sentenció el presidente, no es de extrañar que los castellanos y leoneses suspendan al Gobierno en la gestión de la pandemia”. “Está claro que Sánchez y sus socios tienen otras prioridades que no son precisamente la del bienestar de las personas, sino el suyo propio”.