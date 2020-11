El PSOE recrimina a la Junta el traslado de médicos del Hospital de Salamanca en plena pandemia

El PSOE de Salamanca ha mostrado su oposición al traslado de internistas a otras provincias “mientras el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca continúe siendo unos de los centros hospitalarios más saturados de Castilla y León” y, además, “siga registrando los datos tan graves desde el punto de vista epidemiológicos relacionados con la pandemia de Covid-19”. Esto han dicho desde la dirección del partido socialista, a través de su secretaria de sanidad, María García, que ha añadido: “El virus sigue expandiéndose de forma incontrolada por la falta de organización y de estrategia de la Junta y la falta de recursos tanto materiales como humanos destinados a la provincia por parte del ejecutivo regional que preside Mañueco”.

Para los socialistas, el traslado de internistas a otras provincias por parte de la Junta, medida que han calificado como “incomprensible”, es “una auténtica provocación a una de las provincias más castigadas por la pandemia en Castilla y León” cuando, ha afirmado María García, en estos momentos su complejo hospitalario está colaborando con el conjunto de la Comunidad a pesar de sus limitaciones, atendiendo pacientes en la UCI que vienen de otras provincias a pesar de encontrarse ante un "inminente riesgo de colapso".

A nadie se le escapa, afirman los socialistas, que "Salamanca tiene un déficit muy importante de personal sanitario y, precisamente por esta precariedad de efectivos y de profesionales, su complejo hospitalario ha tenido que volver a replantear la organización de los servicios sanitarios incorporando médicos de diversas especialidades, como ginecólogos, cardiólogos, endocrinos, entre otras especialidades, a los equipos Covid por culpa, concretamente también, de la falta de internistas. Un hecho que está provocando la falta de control, tratamiento o seguimiento de otras patologías, o retrasando la atención a otro tipo de pacientes no Covid además de retrasar o suspender consultas e intervenciones quirúrgicas y, por tanto, disparando aún más las listas de espera".

"Si en Salamanca falta personal y recursos humanos, y más concretamente médicos internistas, y si se están sustituyendo estos por médicos de otras especialidades, resulta difícil entender", ha denunciado María García, "que desde la Junta se haya decidido proceder al traslado de uno de estos facultativos o especialistas desde el hospital de Salamanca a otro centro de la Comunidad".

Esta última decisión de la Junta, la de trasladar efectivos sanitarios del Complejo salmantino a otros centros de fuera de la provincia es, apuntan los socialistas, "un nuevo o desatino más de la Consejería de Sanidad que va en la misma línea o semejante al de plantearse la reforma del Estatuto Jurídico del Personal Sanitario del Sacyl para recortar derechos laborales. Una provocación más, inaceptable, contra el personal sanitario que está desarrollando un trabajo impagable y que sigue exponiendo sus vidas a pesar del agotamiento y de sus intensan jornadas laborales. ¿Este es el reconocimiento de la Junta de Castilla y León ante su entrega y dedicación contra la pandemia?", se ha preguntado la responsable sanitaria del PSOE.

Este traslado de personal a otros centros fuera de Salamanca "se suma a la larga lista de desaciertos a la hora de afrontar la gestión y lucha contra la pandemia por parte de la Junta, del ejecutivo presidido por Mañueco, y por la consejera de Sanidad. Una gestión sanitaria basada en cambios constantes de criterios y decisiones, en el cierre de consultas de los Centros de Salud y consultorios locales, el desconcierto en las campañas de vacunación contra la gripe, la precariedad de los contratos de trabajo, la falta de seguimiento sanitarios en las residencias de mayores, la falta de rastreadores, de test PCR y los cambios de fases sin respetar los plazos establecidos y sin esperar que el Gobierno de España declarara el estado de alarma, además", ha recriminado María García, “del injustificable retraso en la apertura del nuevo hospital que seguimos arrastrando, que debería estar abierto y a pleno rendimiento desde el año 2013 como se comprometió la Junta, y que nos hubiera venido bien para enfrentar en mejores condiciones, tanto la primera ola de la pandemia como a la segunda y sus consecuencias”

Por todo ello, se añade desde las filas socialistas: “Rechazamos el traslado de médicos especialistas de nuestro complejo hospitalario mientras se mantengan estos niveles tan altos de ingresos y bloqueo de la Atención Primaria”. Salamanca no se puede permitir, ha indicado García, perder un solo efectivo sanitario. “La situación requiere todo lo contrario, contratar más profesionales”. No es cierto, ha achacado, "el mantra que repite incansablemente la consejera de que no hay médicos ni enfermeras. Lo que no hay son contratos decentes”, ha concluido.