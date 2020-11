​Hernán Pérez tiene muy claro su once en Unionistas

Hernán Pérez tiene bastante claro su once en Unionistas de Salamanca. Al menos, nueve piezas. El entrenador asturiano ha repetido de inicio a nueve jugadores en las cuatro jornadas disputadas. Y, en tres duelos, ha sacado el mismo once titular.

Serna en la portería es un fijo; también Marín, Rojo, Ramiro y Mario en la línea defensiva. Álex Rey ha jugado los cuatro partidos como titular, al igual que Carmona y Josué en las bandas. Arriba, De la Nava es un seguro.

Acosta y Aythami comenzaron como titulares en el debut liguero ante el Compostela; algo que también ha sucedido ante Pontevedra y Celta B. El único encuentro en el que Hernán no repitió el once fue ante el Deportivo de la Coruña. Ese día, Hernán varió su esquema y metió a Miki y Lamadrid en el once titular por Acosta y Aythami.