Guijuelo y Salamanca CF UDS, los más goleados del grupo

Los números no engañan. Salamanca CF UDS y Guijuelo han encajado seis tantos en cuatro partidos. Un número muy alto y que no ayuda en la puntuación del equipo. No es culpa directa solo de los cancerberos, sino de la estructura general del equipo.

Estos seis goles encajados hacen que ambos conjuntos sean los más goleados del grupo 1A de la Segunda División B; con los mismos tantos en contra que el Racing de Ferrol.

Tanto Sergio Egea como Jacobo Montes ya han movido piezas en la portería. Javi Jiménez jugó los tres primeros partidos con el Salamanca CF UDS y encajó cuatro goles; Barbero le tomó el relevo y recibió dos ante el Ferrol. En Guijuelo, Molina dejó a cero su meta ante el Celta B y recibió tres goles en la visita a Zamora; números calcados a Sarkauskas: a cero ante el Salamanca CF UDS y tres tantos encajados ante el Compostela en tierras gallegas.