Mañueco, en COPE, sobre las medidas tomadas: "Si no podemos abrazarnos con familiares y seres queridos, al menos que sean las Navidades más cercanas posibles"

El salmantino Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, estuvo presente en la mañana de este lunes en los micrófonos de Cope. Concretamente, en el programa de Carlos Herrera.

Navidades. "Si no podemos abrazarnos con familiares y seres queridos, al menos que sean las Navidades más cercanas posibles. Estamos haciendo una adaptación. Por eso estamos tomando estas medidas muy duras".

Medidas del Gobierno. "Creo que el Gobierno Central, en estad segunda ola y quizá en la primera, llega tarde. El Estado de Alarma establece cuatro medidas y dos de ellas ya las habíamos aplicado en Castilla y León antes que lo que dictó el Gobierno".

Compensación a la hostelería. "Esto de los porcentajes es siempre discutible. Todos tenemos en mente que el virus se propaga por la movilidad y contactos sociales. La gran mayoría de establecimientos son muy seguros. Estamos trabajando y venimos facilitando crédito y liquidez para los hosteleros y vamos a seguir trabajando en esta línea. Si es necesario en el futuro, consideramos que hay que hacer un esfuerzo: no solo con la hostelería, sino con otros como comercio minoritario o establecimientos deportivos. Queremos que el Gobierno de España haga un Plan de Ayudas al turismo. Si hay terrazas en Bruselas, es más fácil que las haya en España".

Reserva estratégica. "La reserva estratégica la hemos comprado en un 95% en todas las Comunidades Autónomas. Al menos hablo por la mía. Nosotros fuimos de los que nos movimos antes".

Confinamiento. "En la pandemia no hay certezas absolutas. Tenemos un Comité de Expertos de todas las áreas de salud de Castilla y León. Cuando hemos hablado con ellos no veían necesario el confinamiento domiciliario. Es verdad que no sería como en marzo y abril; siempre sería respetando la educación y algunas actividades comerciales. Hay que esperar y ver la evolución de las decisiones que hemos tomado. En términos deportivos, como dice el Cholo, hay que ir semana a semana para ver como evoluciona la situación".