Fani Carbajo confiesa si está preparada para ver a Christofer con otra mujer

Fani Carbajo acaba de anunciar el fin definitivo de su relación con Christofer después de ocho años de relación y apenas dos meses de aplazar su boda a causa de la pandemia del Covid. Cuando todos pensábamos que estaban buscando un bebé para completar su felicidad, la polémica concursante ha desvelado que ya no estaba enamorada de su pareja y que su noviazgo, que ha superado complicados momentos como la infidelidad de la madrileña en "La isla de las tentaciones", ha llegado a su fin.

Después de quitarse un peso de encima, Fani desvela sus planes de futuro y sus buenos deseos para su exnovio: "Espero que me vaya bien, que a él también le vaya bien. Nosotros no hemos perdido el contacto ni lo vamos a perder. En un futuro que las cosas vayan fluyendo. De momento quiero abrir un negocio, pero este gobierno me tiene..."

Muy sincera, la televisiva asegura que su ilusión ahora mismo - lejos de un nuevo amor - es su negocio y se muestra cerrada a una nueva relación: "Yo ahora mismo paso del todo del amor, quiero centrarme en mí y en el peque. No confío en nadie".

Pese a no querer nada con Christofer, Fani todavía no está preparada para verlo con otra mujer y desvela que esto le molestaría "porque hace poco que lo hemos dejado. Me molestaría egoístamente, no te voy a engañar. Pero no soy egoísta porque a día de hoy no le sigo ilusionando ni jugando con él". Y, sorprendentemente, no cierra las puertas a darle una nueva oportunidad al que hasta hace unos días era el amor de su vida: "Lo mismo en dos o tres semanas o en un mes, o no se sabe cuándo, le echo de menos, no se sabe"