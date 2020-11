El PSOE se opone a que PP y Ciudadanos recorten un millón de euros en ayudas para paliar los efectos de la pandemia y se use para pagar los costes del contrato de una concesionaria

El equipo de gobierno municipal bipartito en el Consistorio salmantino encabezado por Carbayo aprueba una modificación presupuestaria que supondrá recortar un millón de euros en las ayudas destinadas a combatir los efectos de la pandemia para destinar esa cantidad a pagar los costes del contrato de concesión a la empresa concesionaria del Parque Deportivo de La Aldehuela.

El Grupo Municipal Socialista lamenta, “rechaza y se opone”, según indican en un comunicado, a las intenciones del equipo de gobierno municipal bipartito de PP y Ciudadanos encabezado por Carbayo, "de recortar en un millón de euros la partida destinada a ayudas sociales por COVID-19, y destinarla, en una cuantía prácticamente similar, al último pago pendiente del contrato de concesión de la obra pública para la terminación de la ampliación, reforma y explotación del Parque Deportivo de La Aldehuela".

Una decisión, añaden los concejales socialistas, que el equipo de gobierno llevará mediante una propuesta de modificación de crédito, para su debate y aprobación, y que ha incorporado al orden del día de la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior que se celebrará este martes en el Consistorio salmantino.

Desde el PSOE se considera como “inadmisible” que el equipo de gobierno municipal tenga la intención de recortar un millón de euros incluido, o previsto incluir, en la convocatoria de ayudas dirigidas a familias afectadas por las consecuencias o las secuelas derivadas de la situación de crisis sanitaria que vivimos en la actualidad, cuando, apuntan los concejales socialistas, “es preciso en momentos como este tomar decisiones en sentido contrario, y destinar gran parte de los recursos del Consistorio a afrontar y paliar la situación que viven tanto miles de familias salmantinas como autónomos y pequeñas empresas”

A los socialistas no les sirve, “ni admiten”, han explicado, el argumento esgrimido por el equipo de gobierno municipal basado en que el cambio de destino de la partida de un millón de euros viene motivado por los remantes que se han originado como consecuencia de que las solicitudes en la convocatoria de ayudas han sido menores de las previstas y, no se ha llegado a emplear el dinero presupuestado para ello, puesto que, han apuntado los concejales socialistas, “esos remanentes deberían ser destinados a cuestiones de naturaleza análoga a la que estaba prevista, es decir, a nuevas ayudas vinculadas a la situación social y económica de la ciudad y los ciudadanos y no a otra finalidad como pretende ahora el PP y Ciudadanos”

El PSOE ha sostenido que el pago ahora de un millón de euros a la empresa concesionaria de la gestión de La Aldehuela es un compromiso contractual que ya se sabía y, por tanto, debería haber estado previsto en el proyecto de presupuestos de este año, evitando que ahora “se tenga que buscar esa cantidad para hacer el pago mediante una modificación presupuestaria y teniendo que quitarlo de las ayudas a las familias, comercios, pequeñas empresas y autónomos” han apuntado.

Una cuestión y un hecho muchos más grave, han denunciado desde la bancada socialista, si se tiene en cuenta que el portavoz del Grupo Socialista en el debate plenario donde se aprobó el proyecto de presupuestos municipales para este año ya advirtió de la ausencia de la partida de este millón de euros para hacer frente a este pago, y del olvido por parte del equipo de gobierno en este sentido, sin que fuera tenido en cuenta, lo que demuestra, una vez más, “ el caos, la falta de diligencia y de previsión” que preside la gestión de Carbayo y su equipo de gobierno “viéndose obligado a recortar de donde más falta hace por su negligencia”





En este sentido, los concejales socialistas han reiterado su compromiso con la protección social y la reactivación económica, insistiendo en la necesidad de poner en marcha un Plan de choque que permita apoyar con ayudas directas a los sectores afectados por las últimas restricciones las establecidas, “y donde vendría muy bien ese millón de euros que el equipo de gobierno pretende eliminar de convocatorias de ayudas anteriores”. De igual manera, los miembros del Grupo Municipal Socialista han anunciado que se están manteniendo conversaciones y encuentros con los agentes económicos y sociales de la ciudad con el objetivo de trasladar nuevas iniciativas y propuestas en el Ayuntamiento para que, durante esta crisis sanitaria, nadie se quede atrás en la ciudad de Salamanca.