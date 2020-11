Diego Hernández: "Yo he venido a ser titular, ganarme los minutos y ser el que era"

Diego Hernández retornó este verano a Unionistas son las ideas claras: trabajar al máximo para aprovechar la oportunidad. El delantero salmantino ya ha dejado pinceladas de su calidad pero, ante todo, de su olfato de gol. Así lo demostró el domingo ante el Celta B, donde consiguió el tanto del empate. El de Larrodrigo se muestra muy contento por el equipo que se ha formado y es ambicioso en los objetivos.

Gol al Celta B. "Estoy muy contento. Después de todos los problemas del verano, el virus... encontrarme con un gol para dar un punto al equipo fue muy positivo. Pero me quedo con la espina de no haber podido sumar los tres. Me quitaron de la cabeza el balón con la mano. Era penalti claro".

Verano complicado. "Lo he pasado mal. Tú lo sabes porque hemos hablado mucho durante el verano. Pasé el confinamiento en Las Palmas; después vine a Salamanca y estuve trabajando duro con Carabias. De repente, me veo en el hospital por una mononucleosis que me afectó al bazo y pensaba que tenía que dejar el fútbol. Pero llegó la oferta de Unionistas y sabía que la tengo que aprovechar".

Titularidad. "Eso lo dejo en manos del entrenador. Creo que estoy trabajando bien. He venido a ganarme los minutos y salir a darlo todo. Yo he venido para ser tituluar, ganamos los minutos y ser el que era".

Aythami. "Aythami es muy trabajador, rápido, fuerte, peleón... Creo que tenemos muy buen equipo. Vamos a disputarnos el puesto. Lo importante no es que juegue él o yo o que juguemos juntos; lo importante es aportarle al equipo".

Equipo ofensivo. "Es muy diferente al de hace dos años. Cuando me llamaron y me contaron qué querían, me gustó. La plantilla es más corta y también hay más cambios. Por eso supe que iba a jugar. Los compañeros tienen todos mucho nivel".

Objetivo. "Yo soy ambicioso y quiero estar entre los tres primeros. Somos un equipo joven que juega, lucha y presiona mucho. Creo que en Pontevedra nos quitaron dos puntos y ante el Celta B también".