Cómo hacer castañas en el microondas en menos de 15 minutos

En España, las castañas son un alimento esencial para el invierno. Con la llegada del frío y la falta de luz, no pueden faltar en nuestro organismo el ácido fólico, las vitaminas E y B, minerales como el fósforo, el calcio, el potasio o el hierro. Y las calorías, mejor, las dejamos para Navidad, porque las castañas, si de algo carecen, es de ácidos grasos, según informa el diario digital El Español.

Es cierto que no hay nada mejor que un buen puñado de castañas asadas del típico puesto de la castañera. No obstante, si no tienes la oportunidad de adquirirlas en uno de ellos, no te preocupes. A continuación te mostramos cómo elaborar unas castañas al microondas rápidas y deliciosas. Una manera sencilla de poder disfrutar del sabor de las castañas asadas.

Cómo hacer castañas en el microondas

Como todos sabréis, en España es bastante típico comerse un cucurucho de castañas asadas mientras se pasea. Ese paseo otoñal o navideño con el alumbrado de Navidad encendido y el olor tan característico que inunda la calle entera, es una experiencia única.

Eso sí, las castañas asadas en el fuego adquieren un toque especial que no se consigue de ninguna otra manera. Sin embargo, puedes cocinarlas de otros modos para que queden deliciosas. Te mostramos cómo hacerlas en el microondas para quien no tenga barbacoa ni chimenea, pero quiera disfrutar de unas ricas castañas en la comodidad de su hogar.

Cómo utilizar el microondas para asar

Además de hacer castañas al microondas, puedes elaborar también una infinidad de recetas con este electrodoméstico. Internet es un "libro" casi infinito de recetas en el microondas con todo tipo de ingredientes, y las castañas no iban a ser menos.

Aunque muchas personas no quieren abusar de este aparato por las ondas que emite, es un electrodoméstico muy útil en la cocina que nos soluciona rápidamente más de un apuro. A pesar de que hay mucha gente en contra de su uso, a continuación te mostramos cómo hacer castañas al microondas, y si lo prefieres, siempre puedes optar por castañas asadas en el horno.

Potencia y tiempo del microondas para asar castañas

Para hacer castañas al microondas, es muy importante tener clara la potencia del mismo, ya que no todos funcionan de la misma manera:

Si tu microondas alcanza los 1.000 vatios, solo será necesario cocinar las castañas durante 2 minutos.

Si la máxima potencia de tu microondas son 800 vatios, las tendremos que cocinar 2 minutos y 30 segundos.

Si tiene 600 vatios como máximo, tardarán 3 minutos en cocinarse.

En cualquier caso, si compruebas que no están hechas por completo, puedes cocinarlas 30 segundos más. Para saber cuándo están hechas tus castañas al microondas, una vez que las abras tienes que comprobar que la parte interior de la piel de la castaña se despegue con facilidad. En caso contrario, debes cocinarlas unos segundos más, pues no estarán hechas del todo.

Beneficios y propiedades de las castañas

Son muchos los beneficios y propiedades de las castañas, como todos los frutos secos. Para empezar, son ricas en hidratos de carbono, ayudan a saciar el apetito y aportan hierro y potasio, lo que contribuye a prevenir la anemia y los dolores de cabeza. Por eso es muy recomendable tomarlas en otoño.

Las propiedades de las castañas son conocidas en todo el mundo, pues entre los nutrientes principales que nos aportan se encuentran sus altos niveles de vitamina E, así como todo el complejo de vitaminas B.

En cuanto al aspecto graso, las castañas aportan muy pocas calorías, tan solo 225 por cada 100 gramos. Además, contienen minerales esenciales para el organismo, como fósforo, calcio, sodio, magnesio y zinc.

Todas estas propiedades de las castañas son capaces de prevenir problemas gastrointestinales, protegiendo también la salud cardiovascular y promoviendo la firmeza de la piel. Asimismo, contribuyen a bajar de peso y a mantener la energía durante todo el día.

Cómo hacer castañas al microondas

Ingredientes:

1/2 kg de castañas frescas

Sal al gusto (opcional)

Elaboración de las castañas asadas en microondas:

Antes de empezar con la preparación de castañas al microondas, tendrás que hacer un corte transversal a cada una de ellas en uno de sus lados o en su base. Esto es imprescindible, ya que, si no lo hacemos, podrían reventar dentro de este electrodoméstico debido a sus ondas.

Acto seguido, coloca las castañas sobre una fuente o plato llano apto para el microondas.

Ahora es el turno de agregar un poco de sal sobre las castañas al gusto. Este paso es opcional, así que no tienes por qué añadir nada si deseas un resultado más natural.

A continuación, introduce el recipiente con las castañas al microondas tapadas con una tapadera especial para este aparato.

Con las castañas tapadas, pon el microondas a máxima potencia y deja que se cocinen durante unos 15 minutos. Aunque el tiempo también dependerá tanto del tamaño de las castañas, como de la variedad que hayas comprado.

Pasado este tiempo, sácalas del microondas y deja que reposen todavía tapadas. Es muy importante que las dejes sudar y reposar así durante unos minutos, así no te quemarás y también podrás pelarlas mejor.

Por último, ya puedes pelar y consumir tus castañas asadas en el microondas. Y recuerda, mejor deja que se enfríen un poco, pero no del todo, para gozar de todo su sabor.

Una gran ventaja de cocinar castañas al microondas en casa es que puedes controlar el nivel de asado, la textura de cada castaña, el sabor, el punto de sal… De este modo, quedarán a tu gusto y se convertirán en el bocado más saludable y nutritivo para picar entre horas.