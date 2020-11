Mila Ximénez, a punto de ganar definitivamente su batalla contra el cáncer

Hace unos meses Mila Ximénez preocupó a los suyos tras anunciar que padecía cáncer de pulmón. La noticia cayó como un jarro de agua fría en el plató de ‘Sálvame’, desde donde sus compañeros siempre le han mostrado todo su apoyo y su cariño, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

Pues bien, parece que todo va a quedar en un susto. Y es que, según publica ‘Informalia’, la colaboradora ha recibido la noticia con la que lleva soñando desde hace tiempo: la quimioterapia ha dado resultado y su recuperación va viento en popa.

Según el citado portal, Mila está feliz y “pletórica”, como se puede apreciar en sus últimas intervenciones televisivas, donde se la puede ver con más fuerza y energía que antes.

Además, hay que añadir que la periodista obtuvo la semana pasada un gran logro profesional con la esperada entrevista que le hizo a Kiko Rivera para la revista ‘Lecturas’. Así que parece que todo son buenas noticias para ella.

Mila explicó hace unas semanas en su regreso a ‘Sálvame’ que el médico “me dijo que era un tumor en el pulmón con metástasis, ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes”. “Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar”, añadió.

“Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien”, aseguró.

Mila también destacó el gran apoyo que ha recibido por parte de familiares y amigos. “No he estado ni un minuto sola desde que supe que tenía cáncer... Para mí era muy complicado decir tengo un cáncer. He pasado de baches emocionales mucho más jodidos que esto, y esto me va a servir para algo”, sentenció.

Por suerte, parece que la pesadilla parece estar a punto de llegar a su fin.