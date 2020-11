Las suscripciones compartidas a contenidos digitales se duplican en España debido a las restricciones por el coronavirus

Las restricciones al movimiento han conducido a un llamativo aumento del consumo de ocio digital, en un momento en el que la situación económica obliga a los consumidores a ajustar sus costes. Durante el mes de marzo, con el inicio del confinamiento domiciliario, la plataforma de gestión de cuentas multiusuario, Together Price, vio incrementada en un 88% la demanda de servicios de conexión entre personas que comparten suscripción.

A todos nos gustan los servicios de televisión, los videojuegos y demás actividades online, pero sabemos que es difícil mantener las suscripciones necesarias para acceder a todo el contenido que queremos. Así se llega al problema que podemos llamar “fatiga del suscriptor”. La mejor solución ante esta situación es compartir los costes con compañeros de piso, amigos y familia.



De marzo a junio, el servicio de gestión de cuentas experimentó un crecimiento medio mensual del 64% en España, en gran medida por quienes aprovecharon las opciones del teletrabajo y las clases online para desplazarse a segundas residencias o a sus localidades de origen. Compañeros de piso o usuarios con más de una vivienda requerían una plataforma que simplificara el pago y la gestión de la suscripción a sus servicios favoritos de vídeo y música en streaming, software profesional y juegos on line. A través de Together Price, los usuarios pueden acceder a 90 plataformas como Disney Plus, Marvel Unlimited, Amazon Music y Prime Video, Office 365, Nintendo Switch Online, HBO o Apple Music.

A través de las cuentas multiusuario, y siempre de acuerdo con los términos y servicios de cada plataforma, el consumidor puede llegar a ahorrarse hasta un 80% del coste de la suscripción.

“Compartir los gastos en grupo significa tener acceso a más servicios por un coste mucho más bajo, pero de manera legal. Los usuarios tienen la oportunidad de probar el servicio que les interesa y, si en el futuro lo consideran oportuno, adquirir una suscripción individual”, explica Sabrina Tadei, Chief Marketing Officer y Confundadora de Together Price.