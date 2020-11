Leo Rodríguez, azulona hasta final de temporada

Leo Rodríguez y el Club Baloncesto Avenida han anunciado la rampliación de contrato de la jugadora canaria que vestirá de esta manera la camiseta azulona hasta final de temporada.

De esta forma, leo se ha mostrado ''súper contenta'' aunque reconoce que esta ampliación de contrato ''no cambia mi mentalidad del día a día, no por tener ese contrato todo el año, si no por el momento en que vivimos.''

Asimismo, Rodríguez se ha referido a la situación actual que vive el mundo debido a la pandemia y en especial el mundo del deporte, por lo que considera que ''todos los días que toquemos un balón, es de agradecer, el hecho de poder hacer nuestro trabajo con todo lo que está pasando a nuestro alrededor y por eso día a día", ha señalado la exterior internacional.

Leo ve, de esta forma, ampliada su segunda etapa en el club charro, cumpliendo así con su ilusión de volver, tal y como ha reconocido: ''Siempre pensé y tuve la esperanza e ilusión de volver, Salamanca fue mi casa, el primer lugar en el que jugué profesionalmente y en Euroliga (...) siempre pensé que ojalá volviera y en una mejor versión para ayudar al club.''

Cuatro años después, para Leo, ''todo sigue igual'' aunque tal y como ha reconocido, ''lo veo más profesional, el staff y el club se preocupa aún más por las jugadoras dentro y fuera".

Sobre la decisión de volver al club charro, Rodríguez confiesa que "había que priorizar: estar más cerca de la familia, seguir compitiendo al máximo nivel y sentirme en casa, Salamanca aglutinaba esos tres factores".