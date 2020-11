Tudanca pide a la Junta, durante su visita a Macotera, "humildad y menos soberbia"

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, se ha mostrado rotundo al afirmar hoy que “PP y Ciudadanos nunca han tenido intención de pactar, solo pretenden seguir imponiendo su modelo sanitario por la puerta de atrás”. Un modelo que recorta, paraliza la atención presencial y perjudica “gravemente” a los castellanos y leoneses.

Así lo ha señalado durante su visita a Macotera donde, junto al alcalde de la localidad, Antonio Méndez, ha mantenido encuentros con sectores y colectivos afectados por la pandemia y ha visitado centros de trabajo y empresa, así como las nuevas instalaciones del consultorio.

Tudanca ha reconocido que la decisión de abandonar la Mesa por la Sanidad que, recordó, se constituyó a iniciativa del PSOE, ha sido “dura” porque “queremos ayudar pero no se dejan”. “Queríamos ayudar y dar a los castellanos y leoneses la sanidad que merecen y necesitan, pero no ha sido posible porque PP y Ciudadanos no quieren”. Según ha explicado, “la semana pasada el PSOE propuso en las Cortes un plan de incentivos para los sanitarios, la recuperación de la atención presencial y la reapertura de los consultorios y votaron que no”.

Ambos partidos, PP y Ciudadanos, ha insistido, nunca tuvieron intención de pactar nada, solo quisieron seguir imponiendo su modelo “de forma repugnante aprovechando la pandemia y por la puerta de atrás” y enfrentándose al territorio, a los profesionales y a los sindicatos que se levantaron de la Mesa cuando les quisieron quitar sus derechos.

Desde el PSOE, ha aclarado, “vamos a seguir defendiendo la sanidad pública, el refuerzo de la Atención Primaria y hasta el último aliento la reapertura de los consultorios locales y unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales. En la defensa de la sanidad pública nos encontrarán, en ser cómplices de su desmantelamiento, nunca”, remacho.

Además, el líder de los castellanos y leoneses ha pedido a Mañueco e Igea “más humildad y menos soberbia” porque Castilla y León es la comunidad con peores datos por habitante en número de contagios, fallecidos, y fallecidos en residencias. “Frente a esto, menos soberbia porque Mañueco e Igea no están para presumir y dar lecciones”, ha concluido Tudanca.

Por su parte, el secretario de los socialistas salmantinos, Fernando Pablos, ha añadido que el modelo sanitario y la asistencia médica es un servicio muy importante, especialmente para las zonas rurales como herramienta para combatir la despoblación. Tras agradecer la hospitalidad de los vecinos de Macotera, y de los representantes de las empresas y centros de trabajo visitado “por permitirnos conocer la actividad en el medio rural porque hay quien habla mucho de apoyar el medio rural pero lo visita poco” en referencia a los responsables políticos de PP y Ciudadanos tanto de la Junta como de la Diputación.

Pablos ha explicado que la apuesta de los socialistas es por crear condiciones en los pueblos para poder vivir en ellos y “quienes dan empleo y trabajo” en referencia a las empresas y centros visitados, “merecen el respaldo y el apoyo de los socialistas”. Y en eso está el PSOE y todos sus cargos, ha continuado, “y la mejor forma es visitándoles, escuchándoles e intentando llevar después sus problemas a las instituciones para solucionarlos” ha concluido.