'El Hormiguero': Pablo Motos desata la polémica por lo que hizo con un grupo de músicos

Pablo Motos se mostró este martes visiblemente molesto con la actuación irresponsable de muchos ciudadanos durante esta pandemia. El presentador no entiende que haya gente que se salte las recomendaciones sanitarias poniendo en riesgo sus vidas y las de las personas de su alrededor. Una acertada reflexión si no fuera porque minutos más tarde el propio programa metió a la Film Symphony Orchestra en su plató. "45 músicos y su director". Todos pegados, sin guardar la distancia de seguridad necesaria, e incluso muchos de ellos sin la mascarilla obligatoria para así poder tocar, según informa el diario digital El Confidencial.

"Por supuesto, aprovecho que están todos poniéndose en su posición para decir que antes de entrar esta noche aquí todo el mundo se ha hecho una prueba PCR y todo el mundo es negativo, así que estamos todos seguros", justificó Motos.

Las críticas al programa no se hicieron esperar. No se entiende que en la situación actual, el programa, que tanto ha criticado el incumplimiento de las normas y que tanto ha atizado al Gobierno de Pedro Sánchez por las medidas que ha impuesto, sea capaz de llenar su plató de gente como si no ocurriese nada.

No son pocos los espectadores que han aprovechado para recordar, a través de Twitter, algunas de las restricciones de la Comunidad de Madrid, donde, por ejemplo, las reuniones sociales o familiares están limitadas a seis personas, y donde el número máximo de personas en los velatorios es de 15 en espacios al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados.

La reflexión de Luis Tosar

"La pandemia no nos ha hecho reflexionar en absoluto", aseguró Luis Tosar, invitado de la noche, durante su entrevista previa. "Si al individuo cuesta tanto cambiarlo, cómo no va a costar cambiar a una sociedad entera, es muy complicado. No sabemos mirar muy bien a donde tenemos que mirar". Según el actor, basta con echar un vistazo a las noticias para comprobar "la falta de solidaridad" que hay, incluso después de tantísimos miles de muertos por el coronavirus: "La gente saliendo de fiesta de manera indiscriminada, sin respetar ninguna distancia de seguridad, sin usar mascarillas... y sin hacer nada, ni lo más mínimo por intentar respetar la integridad y la salud del otro. Me parece bastante triste".

La otra cara de Pablo Motos

Curiosamente antes de dar entrada a la FSO, durante la charla con Luis Tosar, Pablo Motos se tomó unos minutos para hablar del optimismo que ha desatado la vacuna de Pfizer contra el coronavirus y también para dar una serie de consejos para evitar posibles contagios. El primero es "pensar mentalmente que toda la gente de tu alrededor está contagiada. Eso hace que te concentres y no cometas ni un error".

El segundo truco consiste en "pensar que estás contagiado y no quieres contagiar a nadie. Eso hace que te concentres mucho y que no cometas ningún error".

"Hay gente que se contagia y no sabe por qué, porque lo ha hecho todo bien, y es que ha tenido la mala suerte de pillar muchos aerosoles (pequeñas partículas que se quedan en el aire como el humo del tabaco). Hay que ventilar todo lo que se pueda, tanto como harías para quitar el humo y el olor a tabaco de tu casa", explicó Pablo Motos antes de finalizar con este asunto.