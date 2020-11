Las trabajadoras del hogar reclaman un convenio adaptado al servicio esencial que ofrecen

Las trabajadoras del hogar se han reunido este miércoles, 11 de octubre, en la Plaza Mayor de Salamanca con el fin de reclamar que se reconozcan sus derechos. Representantes de UGT y CCOO han informado sobre la situación a la que actualmente se enfrentan las trabajadoras que ofrecen este tipo de servicio, "el cual se ha demostrado con la pandemia que es esencial".

Ana Prieto, perteneciente a UGT, y trabajadora dependiente del Ayuntamiento, ha expuesto los motivos por los que ella y sus compañeras se concentran. En primer lugar, recuerda que desde 2016 no les han aumentado el sueldo y, que no será hasta 2021 cuando se les suba en un 0,25, destinado a un plus para transporte. Ana bromea sobre esta subida reconociento que "gastan más en zapatillas para hacer el trabajo".

Por otro lado, reclaman que se les reconozca el tiempo real que invierten trabajando, ya que al día "invierten cerca de una hora en trasladarse de un domicilio a otro, lo cual se toma o del tiempo del usuario o del propio". En Salamanca, además, "no se paga un plus de transporte, y muchas tenemos que coger el autobús o utilizar un vehículo propio".

Ana Prieta ha hecho referencia también a las jornadas, las cuales son inestables y muy pocas son completas. "Con tres horas no vive una compañera ni se alimenta a una familia. Muchas jornadas son de tres horas y se parten en dos o incluso tres, con dos horas por la mañana y una por la tarde".

Por ello, reclaman que las administraciones "se impliquen y que no se justifiquen afirmando que estamos sujetas a un convenio, porque ese convenio no sirve". "Estamos trabajando en el servicio más de 200 personas y atendemos a más de 1.500 persona", recuerda.

Por su parte, Paqui Tardáguila, presidenta del comité de Diputación, aclara que aunque el convenio es el mismo que el de sus compañeras, los acuerdos les aportan más beneficios ya que cuentan con unos sueldos más altos y no se les debe nada. No obstante, apoya el objetivo principal de la cencentración, que es una revisión del convenio.