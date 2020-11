La Policía Local de Salamanca inicia una campaña especial de vigilancia de mascotas y en dos días y medio sanciona a 106 dueños de perros

La Policía Local de Salamanca ha iniciado esta semana una campaña especial de vigilancia de mascotas en la vía pública, tal y como han informado fuentes municipales a SALAMANCA24HORAS en la tarde de este miércoles, 11 de noviembre.

De hecho, los primeros datos de la campaña han sido dados a conocer a los concejales municipales que forman parte de la Comisión de Policía del Consistorio en la mañana de este miércoles. La campaña es novedosa, ya que no se había llevado a cabo una actividad tan intensa como en estos tres días respecto a la vigilancia de los perros en la ciudad; y ha dado resultado, ya que se han interpuesto 106 propuestas para sanción.

Este lunes se realizaron 47 sanciones, el martes 45 y a mediodía de este miércoles iban 14 multas. Eso sí, el Ayuntamiento no ha ofrecido el desglose por el momento de las multas hasta que finalice la campaña, por ello, este diario no ha podido saber cuántas se deben a sanciones por no recoger los excrementos de los canes, las que son porque los perros estaban sin correo y los que no llevaban bozal al ser peligrosos.

Desde el Ayuntamiento indican que la intención es que la campaña de control de mascotas se extienda hasta finales de este mes y sirva para concienciar a muchos dueños de la necesidad de cumplir las normas con sus mascotas.

La multa en Salamanca por no recoger los excrementos de los perros asciende a 300 euros.