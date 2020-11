VÍDEO | ​Igea sobre Fernando Castaño: “De modernos héroes salmantinos no voy a hacer consideraciones; quien no sea responsable, no debe dedicarse a la política”

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha aprovechado una pregunta sobre la manifestación de los hosteleros en Salamanca para dar un palo a su compañero de partido, Fernando Castaño, quien ha recibido los elogios y el apoyo de los hosteleros, pancarta incluida, por su defensa del sector en Salamanca.

Igea ha afirmado que “sobre vivas o no vivas, sobre modernos héroes salmantinos, no hoy a hacer consideraciones”, añadiendo que la política “es algo que necesita responsabilidad, y quien no sea responsable no debe dedicarse a ello”.

No se trata del primer choque que tienen Igea y Castaño por la gestión de la pandemia. Ya en el mes de mayo, el vicepresidente criticó al concejal del Ayuntamiento por afirmar que “lleva a engaño decir que el confinamiento salva vidas” y le invitó a formar parte de otros partidos “que podrían encajar mejor en esa manera de entender la vida, que entre el interés empresarial y la vida eligen el interés empresarial”, añadiendo asimismo que “desde 1945 no se decían cosas así desde un cargo público”.

Respecto a la manifestación en sí, Igea apuntó que este tipo de protestas se están haciendo en todo el territorio nacional y europeo “porque todos los países han tomado más o menos las mismas medidas”, y consideró que es “lícito, normal y explicable” que todos los sectores afectados se manifiesten pidiendo un plan de choque “que, por cierto, esta Junta ha aprobado”.